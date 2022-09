Elezioni, manca poco al voto: la road map delle chiusure della campagna elettorale

Oggi è il penultimo giorno della campagna elettorale. È atteso alle 18 a Piazza del Popolo a Roma l’ultimo comizio unitario del centrodestra, durante il quale prenderanno parola Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Dopodiché domani ognuno dei tre partiti concluderà indipendentemente dall’altro.

Giorgia Meloni ha scelto Napoli tra i giovani. Venerdì alle 15.30 sarà all’Arenile di Bagnoli, in occasione della manifestazione Coordinate per il futuro.

Matteo Salvini invece, punta sul web. La Lega sta organizzando un’iniziativa con l’obiettivo di coinvolgere almeno un milione di persone. Silvio Berlusconi è atteso a Milano al Teatro Manzoni.

Elezioni: l’ultimo appuntamento con tutti i leader tra Bruno Vespa

Sempre oggi, nel salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, alle 21.30, ci saranno tutti i leader: Enrico Letta (Partito democratico), Luigi di Maio (Impegno Civico), Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) e Carlo Calenda (Italia Viva/Azione).

Anche l’alleanza Verdi-Sinistra italiana si riunirà oggi alle 17 su un palco ai Fori Imperiali, per chiudere la campagna elettorale. Alla stessa ora, poco lontano, in piazza Santi Apostoli, si terrà la manifestazione di Italia Sovrana e Popolare.

Italexit, movimento di Gianluigi Paragone, chiuderà a Campo dei Fiori a Roma alle 18.30 e venerdì a Milano in piazza XXIV Maggio.

Anche il Pd sceglie Piazza del Popolo

Piazza del Popolo sarà il luogo fisico del duello finale a distanza tra Pd e centrodestra. Dopo il centrodestra infatti, nello stesso luogo si radunerà il centrosinistra, con gli interventi di Roberto Speranza, Elly Shein ed Enrico Letta. Salvini punta anche sulla rete, con la Lega al lavoro per un’iniziativa che coinvolga “almeno un milione di persone”.

Giuseppe Conte ha chiamato gli elettori a Piazza Santi Apostoli per l’ultimo appuntamento, venerdì alle 18. Si tratta di un luogo simbolo per il centrosinistra, scelto in passato dall’Ulivo per festeggiare le sue vittorie elettorali.

Più Europa ha scelto il bus itinerante nelle strade di Roma. Il Terzo Polo di Carlo Calenda invece, venerdì sera incontrerà gli elettori al Gianicolo. La campagna elettorale si concentra in particolare sulle urgente internazionali scaturite dalla guerra in Ucraina e le ultime dichiarazioni di Vladimir Putin.

Luigi Di Maio chiuderà la sua campagna elettorale alle 19 al Teatro Sannazzaro a Napoli.