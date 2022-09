“Dopo l’Isola dei Famosi non potrò più diventare madre”: la sconvolgente verità dell’ex naufraga

La rivelazione scottante e drammatica della nota ex partecipante all’Isola dei Famosi, che punta il dito anche contro il reality show

Molti partecipanti alle edizioni scorse de L’isola dei Famosi hanno avuto come obiettivi primario quello di farsi notare nel mondo dello spettacolo. Un trampolino di lancio o una rinascita a livello pubblico.

Questo è il caso di una donna, che ha partecipato come naufraga qualche edizione fa, dopo aver già bazzicato il Grande Fratello in passato ed essere divenuta famosa per alcune polemiche, anche in tempo di pandemia.

Ovvero la hostess Daniela Martani. La donna ha partecipato a L’isola dei Famosi nell’edizione 2021. Lei stessa ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui, invece di incensare quella esperienza, la considera maledetta per un delicato motivo di salute.

La terribile rivelazione di Daniela Martani: “Non potrò mai più diventare madre”

La Martani, come detto personaggio spesso sopra le righe e discusso per le sue ideologie da no-vax e no-pass, è tornata a parlare di sé dopo la presenza all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha rivelato ai suoi follower una triste verità.

Daniela Martani ha fatto sapere di non poter più avere bambini. Una condizione fisica che, a suo dire, sarebbe stata rivelata dopo l’esperienza all’isola in Honduras, un reality show che ha reso delicata la sua situazione anatomica.

Questa la spiegazione: “C’è una cosa che mi sta logorando dentro da 1 anno e mezzo ormai e non riesco più a far finta di niente. Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Martani (@danielamartani)

Daniela Martani spiega nel lungo post come, una volta tornata dal reality show, abbia avuto problemi e mancanze col ciclo mestruale. Dopo controlli approfonditi ha scoperto di essere sterile e dunque di non poter avere figli propri.

“Non sono mai stata una di quelle donne consapevoli e decise di non voler vivere l’esperienza della maternità e nemmeno una di quelle che desiderano un figlio a tutti i costi, anche da sole. Aspettavo l’uomo giusto, l’amore della mia vita, che non si è mai concretizzato, storie naufragate nel mare dei miei traumi irrisolti e ora sono qui a chiedermi se ho sbagliato io o se fosse destino che andasse così”.

Ora c’è da capire se l’esperienza a L’Isola dei Famosi abbia realmente influito su questo serio problema o se è una conseguenza di altre patologie. Di certo un brutto colpo per una donna ancora giovane e vogliosa di metter su famiglia.