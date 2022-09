Costantino Vitagliano si confessa: “Ecco di cosa ho sofferto, per 10 anni non ho avuto una vita”

Uno dei primi tronisti di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, si è aperto a parlare dei suoi problemi di salute. Ecco le sue parole.

L’ultima intervista dell’ex tronista Costantino Vitagliano è stata capace di sollevare un’enorme polemica. Probabilmente le sue parole sono state fraintese, e quando ha detto che non c’entra più nulla con Uomini e Donne, probabilmente, non voleva assolutamente prendere le distanze in malo modo dal programma che di fatto lo ha reso famoso.

Nel 2021, in un’intervista alla radio I radioattivi, aveva dichiarato candidamente che sia lui che Maria De Filippi si erano usati a vicenda. Inoltre, aveva suggerito che anche se la moglie di Maurizio Costanzo sembra che non si arrabbi mai, in realtà tutte le persone prima o poi perdono la pazienza per qualche motivo o argomento particolare.

Costantino Vitagliano: “Guadagnavo un milione di euro”

L’intervista a Il Messaggero di Costantino Vitagliano serve dunque a ribadire che ormai il primo tronista di Uomini e Donne sente di aver fatto molta strada e di essere lontano da quell’epoca della sua vita. Era arrivato a Mediaset con alcune esperienze come barista, spogliarellista e modello. Aveva palesemente voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Vitagliano ha spiegato di aver subito capito cosa la televisione si aspettasse da lui. Ha dunque recitato il personaggio del traditore seriale e dello “strapazza donne“. Affiancato dall’agente dei vip Lele Mora, iniziò a lavorare molto intensamente, fino a quando nel 2010 non crollò tutto proprio a causa dell’arresto del suo agente.

Il crollo psicologico dell’ex tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, dopo il 2010: “Attacchi di panico, oggi sono tranquillo”

Costantino Vitagliano racconta di aver guadagnato più di un milione di euro all’anno solo dal suo servizio di chat telefoniche, con cui le sue ammiratrici potevano confidarsi con lui. Oggi ha raccontato di portare avanti una vita molto più tranquilla. Ha 48 anni ed ha spiegato di continuare a curare il suo corpo e di fare il modello.

Nel 2010 Costantino ha spiegato di aver avuto quello che sembrerebbe un crollo psicologico. Ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, e ci sono voluti una decina di anni per riuscire ad uscire completamente da quella situazione. L’ex tronista ha confessato: “Per dieci anni non ho più avuto una vita“.

Oggi l’ex fidanzato della Pierelli potrebbe fare il tronista? Ecco la sua risposta

Vitagliano è consapevole che il modello di tronista che incarnava oggi non esiste più. Lui lamenta che oggi tutti vengono in Tv cercando la popolarità senza avere esperienza nel mondo dello spettacolo, ma è proprio questo che Maria De Filippi e gli autori vogliono. In più occasioni è stato ribadito che il programma vuole portare in Tv storie d’amore vere.

Ecco la polemica sollevata dall’esperto di gossip Amedeo Venza riguardo le parole dette da Costantino Vitagliano, anche in relazone al suicidio del tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella:

Ecco un discusso video che Costantino Vitagliano ha condiviso fra le sue Storie Instagram: l’ex tronista è favorevole all’amore libero di Alex Belli?