Anticipazioni Uomini e Donne, un ballo scatenerà il caos: c’entra Federica Aversano

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con al centro Federica Aversano: tutte le anticipazioni

Le luci del parterre del dating show più seguito d’Italia si sono accese ed i primi litigi sono andati in scena. Oggi, a partire dalle 14:45, ci sarà un nuovo terremoto in studio a causa della tronista di quest’anno.

Oggi a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di Uomini e Donne che vedrà al centro del parterre le due nuove troniste, Lavinia e Federica Aversano, così come si era conclusa la puntata di ieri. In onda andranno i primi approcci tra le troniste ed i nuovi corteggiatori, con appuntamenti a buio e le primissime preferenze. È possibile di vedere già qualche esclusione o qualcuno di loro che può direttamente abbandonare perché non interessato alla conoscenza.

Tuttavia, ad un certo punto della puntata diventerà nuovamente centrale Riccardo Guarnieri, reduce dalla sfuriata in onda ieri con Ida Platano. Oggi andrà in onda la puntata in cui il cavaliere ammetterà di avere un particolare interesse per la Aversano, avendo avuto modo di conoscerla ed apprezzarla anche l’anno scorso in qualità di corteggiatrice di Matteo Ranieri. Quest’atteggiamento ambiguo del Guarnieri porterà una pioggia di critiche in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: il ballo tra Federica e Riccardo scatenerà il caos

Riccardo Guarnieri diventerà particolarmente insistente nei confronti di Federica Aversano che sarà visibilmente imbarazzata dall’atteggiamento del cavaliere. Per pochi istanti, tuttavia, la tronista cederà e si concederà un ballo con Riccardo. Questo gesto farà scatenare il caos all’interno dello studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari che immediatamente punzecchieranno il cavaliere. Anche Maria De Filippi ci metterà del suo: chiedere a Riccardo di passare al trono classico per corteggiare Federica Aversano.

Dalle anticipazioni delle registrazioni che andranno successivamente in onda, sembrerebbe che Riccardo Guarnieri non sarà propenso ad accettare la proposta di Maria De Filippi col rischio di essere eliminato dalla stessa tronista. Il cavaliere preferirà starsene comodo sul Trono Over in attesa della giusta dama da corteggiare.