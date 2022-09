Uomini e Donne, lutto per un celebre volto: il triste annuncio poco fa

Lutto per una ex coppia di di Uomini e Donne. Infatti i due poche ore fa hanno dato l’annuncio: cos’è successo.

Sono ore tristi per una ex coppia di Uomini e Donne. Poche ore fa, infatti, i due amati hanno dato l’ultimo saluto ad un loro carissimo e simpaticissimo amico: il post pubblicato su Instagram.

Ore difficili per Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo che sui social hanno comunicato ai fan il terribile lutto che stanno vivendo. La coppia uscita da Uomini e Donne, infatti, sta affrontando la scomparsa della cagnolina di nome Mia, che da anni faceva compagnia ai due. Erano diversi giorni che la loro amica a quattro zampe stava male. Purtroppo nella giornata di ieri è arrivato il triste epilogo.

I veterinari le avevano diagnosticato un tumore al cervello che costringeva Mia ad avere degli spasmi, a non riuscire a camminare e nemmeno a respirare. Purtroppo però la situazione non ha fatto altro che peggiorare e tutto ciò è arrivato in concomitanza alla separazione tra Francesca ed Eugenio. Nei giorni scorsi, infatti, il deejay aveva annunciato la fine definitiva dei nove anni di amore con la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne. Dalla convivenza tra i due, inoltre, sono nati due splendidi bambini. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo.

Uomini e Donne, muore il cane di Francesca ed Eugenio: il saluto su Instagram

Una perdita pesante per Francesca ed Eugenio, che non si sono lasciati in maniera idilliaca. Infatti negli ultimi giorni Colombo ha lanciato delle accuse pesanti all’ex compagna a cui lei ha replicato. Mentre la loro famiglia andava a sfaldarsi a causa di una crisi irreversibile, la loro Mia si sentiva improvvisamente male. In queste ore Francesca ha raccontato di avere fatto avanti e indietro dalla casa al mare dove ha deciso di stabilirsi dopo la separazione da Eugenio.

In questi giorni è stata più volte in clinica per vedere lo stato di Mia. Alla fine però ha dovuto prendere la decisione più terribile che si possa prendere. Ha dovuto far sopprimere Mia perchè non c’era più nulla da fare e soffriva troppo. Un triste destino che purtroppo prima o poi si deve affrontare con il proprio amico a quattro zampe. Il lutto ha scosso profondamente la corteggiatrice e si è andato ad aggiungere al momento no che sta vivendo a causa della separazione da Eugenio.