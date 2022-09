Uomini e Donne, colpo di scena improvviso: lasciano subito il programma. Una mossa che lascerà in molti a bocca aperta

Le anticipazioni della giornata odierna parlano di un immediato addio di Sara e Davide. Maria De Filippi li metterà alle strette, dopo alcuni atteggiamenti rivedibili e li costringerà alla scelta.

C’è grande attesa per queste prime puntate di Uomini e Donne dopo la lunga pausa estiva. Anche dal punto di vista degli ascolti, l’esordio in questa settimana del dating show di Canale 5 è andato a gonfie vele. Maria De Filippi ha creato con la sua redazione un bel mx tra volti storici confermati e new entri. Dalle anticipazioni che riguardano la puntata odierna, mercoledì 21 settembre, apprendiamo che ci sarà un vero colpo di scena pronto a stupire tutti i telespettatori. Stiamo parlando del triangolo sentimentale che si è venuto a creare tra Davide, Laura e il duo Catia-Sara Zilli. L’uomo, dopo aver aperto una relazione con la prima, ha confessato di aver continuato comunque a vedere altre donne, tra cui le due appena citate. Questa cosa non è andata giù oltre che alla diretta interessata, anche alla De Filippi che oggi metterà alle strette la coppia Davide-Sara. Così non possono andare avanti e dovranno prendere una decisione: alla fine lasceranno il programma. Proveranno a vedere se la loro relazione può sbocciare anche lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, colpo di scena improvviso: Davide e Sara lasceranno il dating show di Maria De Filippi

Al centro della scena, poi, c’è sempre Gemma Galgani, la regina del Trono Over. Dopo la fine della storia con Giovanni, ieri ha avuto modo di conoscere Didier, arrivato dalla Svizzera solo per lei.

Oggi sarà la volta anche di rivedere tra i protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lui avrebbe cercato di ricontattarla in questi mesi, segno che il suo interesse non si è del tutto spento. C’è grande attesa per capire cosa succederà nella puntata odierna.

L’attenzione è rivolta anche ad Alessandro e Pinuccia, di nuovo sotto i riflettori. La coppia dovrà raccontare i bei momenti trascorsi insieme e decidere che strada intraprendere. Per il cavaliere solo una bella amicizia, per la dama qualcosa di più. Attenzione poi a Tina Cipollari, pronta a scagliarsi contro un’altra protagonista Over!