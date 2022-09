Pamela Prati e Amaurys a rischio eliminazione? Il regolamento parla chiaro. Cos’è successo

Primi tuoni nel giardino del GF Vip con un occhio particolare al regolamento: Pamela Prati e Amaurys a rischio eliminazione?

Il regolamento del reality show è una cosa seria e Alfonso Signorini col suo staff ci ha lavorato molto su: nessun’infrazione sarà ammessa. I due concorrenti sono già a rischio eliminazione?

La diretta dalla casa del GF Vip permette di spiare i vipponi minuto dopo minuto in qualsiasi cosa loro facciano. Pranzo, cena, momenti divertenti, altri molto duri, gossip, racconti di vita privata, discorsi filosofici ed altri molto meno, perfino la tinta di Attilio Romito a cura di Charlie Gnocchi. Proprio mentre la regia 2 inquadrava il momento di trucco e parrucco del concorrente, la regia 1 ha ripreso uno dei discorsi tra Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti e Antonella Fiordelisi intenta a mettere lo smalto alle sue coinquiline.

Tra di loro hanno iniziato a chiacchierare del più e del meno, quando la Rossetti ha ammesso: “Serve un po’ di gossip eh”. È stata proprio la showgirl e presentatrice di Sanremo ’82 ad aver fatto notare una cosa particolare di Pamela Prati e Amaurys anche loro presenti nel giardino del GF Vip, ma più distanti.

Pamela Prati e Amaurys con gli occhiali da sole tutto il giorno: penalità in arrivo?

Mentre Antonella Fiordelisi, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti erano concentrate nel loro angolo beauty, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare in giardino: sia Pamela Prati che Amaurys indossavano gli occhiali da sole. È stata la Rossetti a far notare l’infrazione alle altre due concorrenti: “Ci hanno detto di tenerli il meno possibile, io li ho tolti nonostante siano da vista e non vedo nulla. Non si può fare così”. La Fiordelisi e la Quaranta hanno dato giustamente ragione alla loro coinquilina che ha fatto una corretta osservazione.

Oltretutto, Pamela Prati sta ricevendo non poche critiche sul web da parte dei telespettatori del reality show che hanno fatto notare l’incoerenza della showgirl che ha detto di entrare come una persona diversa con tanta voglia di divertirsi ed in più momenti è stata beccata ad isolarsi, nonostante in più occasione i suoi compagni di casa abbiano provato a coinvolgerla.