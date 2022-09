È morto un ex tronista di Uomini e Donne: “Si è tolto la vita”. Maria De Filippi sconvolta

Un lutto ha colpito profondamente Uomini e Donne. Infatti un ex tronista si è tolto la vita, lasciando Maria De Filippi senza parole.

Ore delicate a Uomini e Donne, dove uno degli ex tronisti storici della trasmissione si è tolto la vita. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web, lasciando a bocca aperta telespettatori ed anche Maria de Filippi: cos’è successo.

In molti ricorderanno Manuel Vallicella, influencer e tatuatore di professione, che è stato prima corteggiatore e poi successivamente tronista di Uomini e Donne. Entrambe le esperienze per l’uomo però si conclusero con un nulla di fatto. Infatti udovica Valli, la tronista che corteggiava, non lo ha scelto e quando l’occasione gli si è presentata a lui di salire sul trono, si è ritirato dopo poche settimane. Tutto ciò accadde durante l’anno 2016 del dating show.

Nonostante la sua presenza su Canale 5, il mondo dello spettacolo non è mai stato interessato al personaggio di Manuel Vallicella, che ha sempre vissuto con angoscia la sovraesposizione mediatica. Infatti nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, l’uomo affermò: “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”. Stavolta però Manuel non ce l’ha fatta ed ha deciso di togliersi la vita.

Uomini e Donne, Manuel Vallicella si toglie la vita: aveva 35 anni

Tra i primi a lanciare la notizia del suicidio di Manuel Vallicella è stato Amedeo Venza. Infatti il noto blogger esperto in gossip ha scritto su una stories di Instagram: “Triste nottata, mi arriva un messaggio, Manuel non c’è più“. Sempre l’influencer ha poi concluso: “Si è tolto la vita. Ho i brividi. Riposa in pace ragazzo d’oro“. Anche Venza quindi è rimasto sotto choc dopo che ha appreso la notizia della morte di Vallicella.

Il primo a lanciare la notizia però è stato un amico stretto dell’influencer. Stiamo parlando di un suo amico deejay, Enrico Ciriaci. Sui social il disc jockey ha quindi scritto: “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP“. Infatti proprio Ciriaci è stato contattato privatamente da diverse testate di cronaca rosa. L’uomo così ha confermato che si è trattato di suicidio, come confermato in seguito anche da Amedeo Venza.