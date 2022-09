Mina Settembre 2 anticipazioni: amatissimo personaggio coinvolto in un attentato. I telespettatori rimarranno di stucco

Gelsomina, interpretata da Serena Rossi, vivrà un momento di profonda crisi, divisa tra Claudio e Domenico. Il primo sarà coinvolto in un attentato e questo la riavvicinerà all’ex moglie.

E’ una delle fiction più attesa di questa stagione nell’universo Rai. Mina Settembre 2, racconta la storia di un’assiste sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli. Si è separata da poco dal marito e vive con la madre. E’ attratta da un fascinoso ginecologo ma prova ancora un affetto speciale per il primo compagno. Mentre cerca di indirizzare la sua vita si imbatte in un mistero che riguarda il passato del padre, da poco scomparso.

Serena Rossi interpreta il ruolo di Gelsomina ed è affiancata da Giuseppe Zeno (Domenico) e da Giorgio Pasotti (l’ex marito Claudio). Mina Settembre 2 sarebbe dovuta tornare in onda domenica 25 settembre, su Rai 1 alle 20:35, esattamente prima dello speciale di Porta a Porta per le elezioni. Con ogni probabilità, però, verrà fatta slittare di una settimana.

Mina Settembre 2 anticipazioni: Claudio subirà un attentato, Gelsomina si riavvicinerà a lui

Il pubblico non vede l’ora di riabbracciare una storia che aveva avuto un ottimo riscontro di pubblico. Secondo le anticipazioni se ne vedranno davvero delle belle. Mina, infatti, si ritroverà divisa come sempre tra Claudio e Domenico e questa volta dovrà arrivare a una scelta definitiva tra i due. Vedremo anche l’arrivo di zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito, new entri del cast della seconda stagione.

Claudio sarà coinvolto in un attentato e questo porterà ancor più confusione nel cuore della protagonista. Il sentimento per il personaggio di Giorgio Pasotti non si è mai spento e le sue condizioni dopo la disavventura spingeranno Mina a rivedere le sue priorità sentimentale.

Una decisione che renderà felicissimo Claudio, che non vede l’ora di poter tornare al fianco della compagna. Nel suo cuore ha sempre nutrito un forte dolore per quel fatidico tradimento che l’ha portato all’inevitabile separazione. Il perdono di Gelsomina sarebbe la chiusura di un cerchio. Cosa ne sarà invece di Domenico? Non resta che attendere un’altra settimana prima di capire cosa succederà nella fiction di Rai 1.