Ida Platano fa un clamoroso gesto: la reazione di Riccardo Guarnieri non si fa attendere

Nessuno si aspettava un simile comportamento di Ida Platano nei confronti di Riccardo Guarnieri. Ecco cosa è successo fra la dama siciliana e l’imprenditore tarantino in uno dei loro ultimi confronti.

Chi si era abituato a vedere Ida Platano che in presenza di Riccardo Guarnieri diventa molto fragile dovrà ricredersi. Il 21 settembre è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne in cui i protagonisti al centro dello studio sono stati proprio l’imprenditore e la parrucchiera con le loro molteplici incomprensioni.

Maria De Filippi ha proposto un breve video in cui è stato riassunto quello che era successo nelle ultime puntate della precedente stagione televisiva. Si vedeva Ida Platano che piangeva, mentre Riccardo Guarnieri spiegava impassibile che per lui il sentimento non era più quello di una volta. Sembrava dunque che a lui non importasse più nulla.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ci siamo ancora?

Guarnieri aveva rinfacciato alla Platano di non essersi concessa la possibilità di ricominciare, preferendo invece continuare con i continui bisticci che li avevano portati alla rottura ormai quattro anni fa. Dopo queste parole, ha sorpreso tutto lo studio sapere che, durante l’estate, Riccardo ha fatto una telefonata ad Ida.

Sembrerebbe infatti che la reazione della parrucchiera siciliana alle durissime parole di Riccardo Guarnieri sia stata quella di bloccarlo su tutti i social immediatamente. A giudicare dal tono con cui si sono confrontati, si potrebbe anche concludere che Ida Platano sia ancora molto ferita per quanto gli ha detto prima dell’estate il suo ex fidanzato.

La reazione della dama siciliana che in pochi si aspettavano

Ida e Riccardo non hanno neanche fatto in tempo a sedersi, che subito la loro discussione è degenerata in un brutto litigio. Questa volta, però, era la dama siciliana ad andare all’attacco. Le sue parole sono state molto affilate: non avrebbe più bisogno di lui, perchè non avrebbe ormai più tempo da dedicargli.

Molto probabilmente Guarnieri non si aspettava questa reazione. La Platano gli ha rinfacciato che, nonostante l’avesse chiamata, alla fine non aveva detto nulla di significativo. L’imprenditore tarantino, per poter parlare, si è dovuto mettere a gridare, ma Ida era un fiume in piena e non si è interrotta: nessuno dei due ascoltava più l’altro.

Ecco un piccolo passaggio di quanto avvenuto fra Ida e Riccardo nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 21 settembre:

