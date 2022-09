Eleonora Daniele, pessime notizie per la conduttrice: che batosta. Un episodio che non l’ha resa davvero felice in queste ore

A turbare la madrina di Storie Italiane sono i risultati degli ascolti tv. In base ai dati di martedì 20 settembre, la sua trasmissione ha perso contro Federica Panicucci e il competitor Canale 5.

Come tutti i conduttori della televisione italiana anche Eleonora Daniele non può sfuggire alle logiche dell’Auditel. Gli ascolti, seppur lavori in Rai, sono ormai imprescindibili per decidere cosa produrre e quando smettere. Un programma senza uno share significativo non ha ragione di esistere, nonostante sia magari qualitativamente superiore all’intera concorrenza. In questo schema a volte crudele si muove tutto lo show business e, purtroppo, anche l’informazione. La giornata di ieri, martedì 20 settembre, non è stata di certo positiva per Rai 1, oltre che per la Daniele nello specifico. A vincere il prime time è stato infatti il film di Canale 5 Lockdown all’Italiana. Lo speciale di Rai Uno dedicato a Sophia Loren non è riuscito a superarlo, fermandosi al 10% di share. Anche sul talk la Rai si è dovuta inchinare alle televisioni private, con DiMartedì su La7 che ha stracciato Cartabianca e Rete 4 con Fuori dal Coro.

I riflettori erano puntati sul ritorno di Stasera c’è Cattelan, il late night show di Alessandro Cattelan che è sbarcato su Rai Due dopo Sky (quando si chiamava E poi c’è Cattelan). La prima puntata, in seconda serata, è stata guardata da 476.000 spettatori, con il 4.1%.

Eleonora Daniele, brutta sconfitta in tema di ascolti: la mattinata è tutta per Federica Panicucci

La grande sconfitta di Eleonora Daniele, come anticipato, è stata nei confronti della diretta concorrente del mattino, ovvero Federica Panicucci. Storie Italiane si è dovuta inchinare a Mattino Cinque, con una differenza sostanziale di almeno 4 punti percentuali di share. Di seguito riportiamo tutti i numeri di ascolto di martedì 20 settembre, fascia mattutina.

Rai Uno – Uno Mattina: 736.000 spettatori, 17.8% di share

Rai Uno – Storie Italiane: 764.000 spettatori, 21.2% di share nella prima parte; 733.000 spettatori, 16.3% di share nella seconda parte

Canale 5 – Mattino Cinque: 1.101.000 spettatori, 25.4% di share nella prima parte; 901.000 spettatori e 25.1% di share nella seconda parte.

Questi invece i numeri del prime time:

Rai Uno – Sophia!: 1.608.000 spettatori,10.1% di share

Canale 5 – Lockdown all’Italiana: 2.316.000 spettatori, 14.7% di share

Rai Due – Nudi per la Vita: 1.113.000, 6.1% di share

Italia 1 – Terminator Destino Oscuro: 998.000 spettatori, 6.3% di share

Rai Tre – Cartabianca: 836.000 spettatori, 5.5% di share

Rete 4 – Fuori dal Coro: 745.000 spettatori, 5.7% di share

La7 – DiMartedì: 1.282.000 spettatori, 8.2% di share