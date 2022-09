“Ho usato tutte le droghe”, ex naufraga dell’Isola dei Famosi confessa la fine della sua relazione

Una rivelazione in diretta TV da parte di un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che non si nasconde e parla a ruota libera

L’ex concorrente del reality show di Canale 5 non si è nascosta ed ha deciso di uscire allo scoperto sulla fine della sua relazione e sull’uso di droghe. Una confessione che ha lasciato il pubblico di Rai Uno impietrito.

Nel pomeriggio di Rai Uno, Serena Bortone ospita tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non, insieme ai suoi affetti stabili con cui affronta tanti temi, oltre ad un focus sulle vite di coloro che accettano di venire in studio ad Oggi è un altro giorno. Nel corso della puntata di oggi del programma, c’è stata Vera Gemma, ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ha fatto una confessione inaspettata.

È capitato a tutti di vivere momenti di grande smarrimento, perlopiù in momenti specifici in cui il dolore è diventato più forte di ogni altra cosa, ed è stato così anche per l’ex naufraga che in diverse interviste a Il Fatto Quotidiano aveva già rivelato di aver avuto incontri ravvicinati con più tipi di droghe: “Sono sopravvissuta a una serie infinita di situazioni pericolose nelle quali mi infilavo. La curiosità mi ha portato a provarle tutte, mi sono salvata solo perché non sono mai stata dipendente da niente”.

La tematica è stata affrontata anche ad Oggi è un altro giorno, ripercorrendo però le fasi che l’hanno portata ad essere la donna forte che è oggi.

Vera Gemma racconta la fine della relazione con Jedà

Vera Gemma e Jedà sono stati una coppia molto chiacchierata, principalmente per la loro differenza d’età. L’ex naufraga adesso ha ammesso che le cose sono arrivate al termine per loro ed hanno messo un punto alla storia: “Per la prima volta in vita mia sono single. Perché non sono single mai io, dall’età di 15 anni. Ora penso al lavoro, a portare il film in giro… Giro festival per il mondo. Vorrei concentrarmi su di me. Dico sempre così, poi ci ricasco sempre. Per ora sto bene così”.

A Serena Bortone, inoltre, Vera Gemma ha ammesso: “Ci sarà un terzo matrimonio? Perché no. Se sono innamorata? Ora sono in pausa”.