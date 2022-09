“Ci sono andato in coppia”, Antonino Spinalbese è fidanzato? Luca Salatino scopre tutto

I primi altarini saltano fuori e Luca Salatino ha beccato Antonino Spinalbese in fallo: cos’è successo pochi attimi fa

La convivenza al GF Vip procede a gonfie vele -per il momento- nessun particolare litigio, qualche lacrima di nostalgia e tante belle chiacchierate in giardino a cuore aperto dove qualcuno si lascia scappare dettagli particolari.

Un tranquillo pomeriggio del GF Vip con in giardino Antonino Spinalbese, Luca Salatino, George Ciupilan, Alberto De Pisis e Attilio Romita che hanno fatto comunella intenti ad intrattenere una conversazione molto interessante ed anche parecchio generica per conoscersi meglio. È stato l’hairstylist di Milano ad aprire le danze facendo domande come: “Chi vuoi vedere una volta uscito da qui?” oppure “Qual è la prima cosa che mangeresti appena esci?” e così via.

Simpatiche le risposte di tutti i protagonisti della conversazioni che tra frutti di mare e pizza hanno espresso una particolare preferenza ed aperto un dibattito sull’ecosistema marino. “Cos’è un interrogatorio?” ha chiesto il giovane tiktoker scatenando l’ilarità di tutti, ma poco prima Antonino Spinalbese si è tradito da solo con le sue stesse parole che hanno fatto subito accendere la scintilla in Luca Salatino.

Antonino Spinalbese parla di una vacanza di coppia: chi è lei?

In giardino si è immediatamente accesa la scintilla per Luca Salatino -che tutto sommato ama i gossip- che ha fatto una domanda scomoda all’amico e coinquilino Antonino Spinalbese. In particolare, il gruppo in giardino parlava di vacanze, luoghi da visitare, quando l’ex hairstylist ha ammesso di aver visitato un luogo che ha suscitato la curiosità dell’ex tronista: “Con chi ci sei andato? Ti sei divertito?” e quando Spinalbese ha risposto “In coppia”, Salatino è sobbalzato dalla sdraio “Ma come in coppia? Con chi?”. Immediatamente il papà di Luna Marì, sorridendo, ha glissato l’argomento ed ha continuato a parlare fingendo di non aver sentito le parole del compagno.

Soltanto qualche secondo più tardi, Alessandro De Pisis ha guardato Luca: “Stai ancora pensando alla vacanza di Spinalbese?” scatenando una maliziosa ilarità da parte di tutti i presenti. Con chi è stato Antonino quest’estate? Che si riferisse a Giulia Tordini?