Anticipazioni Un Posto al Sole, chi ha avvelenato Marina e Roberto Ferri? L’indizio su Lara

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole a tener banco è l’avvelenamento ai danni di Marina e Roberto Ferri: tutte le anticipazioni

Chi è il mittente di quella bottiglia di spumante che ha avvelenato la coppia di imprenditori? L’unico nome al vaglio è quello di Lara Martinelli fatto da Marina, ma al momento gli inquirenti non hanno alcuna prova.

Fabrizio Rosato ha trovato tramortiti la sua ex Marina Giordano ed il suo nuovo compagno Roberto Ferri all’interno del giardino dell’imprenditrice partenopea. Per fortuna, l’imprenditore è arrivato a tempo ed allertato l’Ospedale San Filippo che attualmente ha in cura i due malcapitati. Ad avere la peggio è stato proprio Ferri che, al momento, si trova in coma presso la struttura ospedaliera di cui è primario Ornella Bruni, con in forte apprensione Filippo, suo figlio, e Serena.

Gli inquirenti, al momento, hanno avuto la possibilità di interrogare soltanto Marina su come siano andate le cose quel giorno che sarebbe dovuto essere dedicato ai festeggiamenti, ma che si è rivelato una tragedia. È proprio l’imprenditrice a fornire un unico nome all’interrogatorio: Lara Martinelli.

Un Posto al Sole, gravi condizioni per Roberto: è stata veramente Lara?

Attualmente la principale sospettata dell’avvelenamento di Roberto Ferri e Marina Giordano è Lara Martinelli perché unico nome ad essere uscito dal bocca della diretta interessata. La polizia inevitabilmente comincerà ad indagare sulla donna la quale si professerà immediatamente innocente. Oltre al danno anche la beffa: non solo Filippo ha suo padre in coma, ma si troverà completamente da solo a gestire sia i Cantieri che il gruppo Petrone, visto e considerato che non riesce a raggiungere Chiara neppure telefonicamente. I telespettatori sanno che con la nuova governante di Roberto Ferri, Lia -che intanto ha cambiato anche attrice- c’è qualcosa che non torna.

Nunzio chiederà l’aiuto di Rossella per aiutare la giovane imprenditrice, ma susciterà qualche gelosia da parte di Riccardo. Nunzio e Chiara faranno un incontro inaspettato e dopo che il figlio di Franco Boschi sventa una rapina ai danni suoi e della sua amata prenderà una decisione drastica. Un ritorno in scena stravolgerà la trama: a Palazzo Palladini tornerà Otello.