Anticipazioni Beautiful, uno dei protagonisti si ammala gravemente: Ridge fa un passo indietro

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge potrebbe decidere di far un passo indietro dopo aver scoperto della malattia: tutte le anticipazioni

La trama dei prossimi episodi della soap opera statunitense ruoteranno molto attorno al personaggio di Ridge, nonostante non sarà il protagonista delle vicende che sconvolgono i cittadini di Los Angeles.

Nel corso dell’episodio americano andato in onda lunedì 19 settembre si è annoverata un’ipotesi che stravolgerebbe l’apparente tranquillità in cui stanno vivendo i cittadini di Los Angeles. In particolare, attualmente negli Stati Uniti vi è al centro uno storico triangolo amoroso: Ridge-Brooke-Taylor con il Forrester molto confuso dopo il ritorno della mamma di Steffy e Thomas in un momento molto confusionale per lui.

Tuttavia, non appena scopre che dietro il bacio tra Brooke e Deacon c’è lo zampino di Sheila che ha sostituito le bevande della famosa notte di Capodanno, Ridge decide di dare un’altra possibilità al suo matrimonio, nonostante il suo pensiero fisso sia nuovamente Taylor. In tutto ciò, c’è anche un conflitto di interessi di tipo fraterno: Steffy e Thomas mettono in atto un piano subdolo prontamente scoperto da Hope.

Brooke e Hope, il colloquio che fa tremare: tutte le anticipazioni di Beautiful

Quando mamma e figlia si trovano a colloquio, Brooke riceve una notifica sul cellulare di cui Hope vuole sapere il contenuto. La Logan l’assicura che non si tratta di Ridge, ma di un promemoria circa alcuni controlli cui deve sottoporsi. Un dettaglio troppo rimarcato dalla produzione che, a detta dei telespettatori americani, potrebbe nascondere qualcosa di molto più serio. Sarebbe stato meno sospettoso se Brooke avesse ricevuto un messaggio da sua sorella o di un qualcosa di lavoro, invece, quel tipo di scelta fa pensare ai telespettatori che la svolta dietro quei controlli su cui si è posto l’accento possa essere inquietante.

Qualora ciò fosse vero, ci sarebbe da rivedere anche il rapporto di Ridge con Taylor. È facile pensare che se Brooke dovesse essere realmente gravemente malata, il Forrester potrebbe decidere di star vicino alla sua compagna di vita.