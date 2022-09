Uomini e Donne, colpo di scena Tina-Gemma: la De Filippi rimane basita. Le anticipazioni della puntata del 20 settembre sono clamorose

Le due star del dating show avranno un altro dei loro scontri. Sarà l’occasione anche della presentazione delle due nuove troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro.

Oggi è il gran giorno. Dopo la lunga pausa estiva torna finalmente in onda su Canale 5 Uomini e Donne. Il dating show più famoso della televisione italiana riprenderà il suo posto alle 14.45 sull’ammiraglia delle reti Mediaset. Le riprese delle puntate sono ricominciate già da diversi giorni, con Maria De Filippi che è pronta ad accogliere diverse novità. In studio al suo fianco, come di consueto, sono presenti sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. La famosa soubrette non può non essere uno dei punti fissi anche di questa stagione, con le sue polemiche e i suoi giudizi tranchant. Gli scontri con Gemma Galgani sono all’ordine del giorno e anche in questa prima puntata ne avremo un saggio.

Come svelano le anticipazioni della puntata odierna, in realtà registrata il 30 agosto, pubblicate dalla pagina di Lorenzo Pugnaloni “Uominiedonneclassicoeover“, Tina avrà un’accoglienza “speciale” per la Dama Over. Il primo battibecco scaturirà da una battuta relativa alla scelta della Galgani di non sottoporsi a nessun ritocchino estetico.

Uomini e Donne, Maria De Filippi presenta le nuove troniste: grande attesa per la prima puntata

Sempre per quanto riguarda il parterre dei più maturi, ritroveremo tra le Dame sia Ida Platano che Catia Franchi, oltre alla signora Pinuccia. Per quanto riguarda Gemma, oggi ci sarà l’incontro con Didier, un corteggiatore che verrà da Lugano per incontrarla.

Per quanto riguarda invece il Trono Classico, Maria De Filippi si dedicherà alla presentazione delle due nuove troniste. La prima sarà Federica Aversano, reduce dalla “non” scelta di Matteo Ranieri e già mamma di un bambino. Passerà dall’altra parte della barricata sperando di trovare finalmente il vero amore. Su di lei ci saranno puntati anche gli occhi di alcuni protagonisti del Trono Over, come Riccardo Guarnieri.

La seconda sarà invece Lavinia Mauro Frontera, passata anch’essa nell’iniziale ruolo di corteggiatrice, del tronista Nicolò Brigante.

Non resta che sintonizzarsi alle 14.45 su Canale 5 e vedere cosa inventerà anche questa volta Maria De Filippi.