La tragedia colpisce Antonella Clerici: la conduttrice molto provata in diretta

La forte commozione di Antonella Clerici, che si è mostrata quasi in lacrime per la tragedia che ha scosso in questi giorni tutta Italia

In questi giorni le cronache italiane ed internazionali hanno raccontato news e questioni davvero drammatiche e tristi. Non solo riguardanti l’ormai consueta e lunga guerra che si sta svolgendo in Ucraina.

Ci riferiamo alla scomparsa della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, che ha detto addio dopo 70 anni di regno. Ma soprattutto alla tragedia avvenuta nelle Marche, in alcune zone della splendida regione adriatica la scorsa settimana.

L’alluvione pesantissima ha devastato diversi centri abitati, ma soprattutto ha letteralmente spezzato la vita di 11 persone, senza parlare di feriti e dispersi. Un dramma totale che ha fatto commuovere una delle signore della TV italiana: Antonella Clerici.

La commozione di Antonella Clerici per l’alluvione nelle Marche: “Mi ha colpito tantissimo”

Oggi alle ore 11:55 è tornato in onda il programma E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici in diretta su Rai Uno. Ieri la puntata mattutina era stata sospesa per dare luogo alla diretta dei funerali di Elisabetta a Westminster.

La Clerici è tornata dunque a condurre dopo il weekend lungo. Subito ha dato sfogo a ciò che è accaduto nei giorni scorsi nelle Marche, precisamente nella provincia di Ancona e nel comune di Senigallia e dintorni.

La conduttrice Rai è apparsa subito molto provata, giungendo quasi alle lacrime in diretta nel trasmettere vicinanza e solidarietà alle vittime dell’alluvione ed alle famiglie sfollate: “E’ stato un weekend molto doloroso, soprattutto per il dolore di chi non ha più una casa, di chi non ha più i familiari. Al dolore di quel bambino disperso, al dolore della mamma. È una cosa che mi ha colpito tantissimo”.

Come al solito Antonella Clerici ha mostrato tutta la sua sensibilità, visto che si è sempre dimostrata una donna vicina ai drammi degli altri, senza aver paura di apparire troppo commossa o fragile in TV.

Inoltre la Clerici ha voluto parlare dei funerali della Regina Elisabetta, criticati da alcuni per lo sfarzo dell’evento: “Non si può criticare, qui è quando la forma e la sostanza coincidono in nome di questo rispetto. Il dolore di tutti i familiari, ma anche quello dei sudditi, è stato scandagliato nei minimi dettagli”.