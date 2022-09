Offerta incredibile per tutti i tifosi: Serie A e Champions in TV a prezzi stracciati

Una grande possibilità per i tifosi di calcio e di sport in generale: arriva la promozione che permetterà di risparmiare denaro

La scorsa estate moltissimi tifosi ed appassionati di calcio italiani si sono messi sul piede di guerra. Colpa dell’aumento dei prezzi delle pay tv e delle difficoltà di visione in diretta delle partite di Serie A.

A venire in auto degli spettatori italiani, appassionati di calcio e di sport in generale, sta arrivando una importante piattaforma streaming. Ovvero Now TV, pronta a lanciare una promozione fino al mese di ottobre.

Now TV è l’emittente visibile via streaming legata a Sky. Difatti ripropone la maggior parte delle trasmissioni del canale satellitare on-demand, con due differenti proposte: il Pass Sport, dedicato appunto agli eventi sportivi in esclusiva, ed il Pass Entertainment per film, documentari e serie tv.

L’offerta di Now TV che scade ad ottobre: grande sconto per vedere il calcio di Sky

In questi giorni come detto sta facendo parlare di sé una straordinaria promozione lanciata da Now TV. In pratica entro il 2 ottobre si può sottoscrivere un abbonamento scontato per quattro mensilità proprio per seguire lo sport in diretta.

Gli abbonati, al costo di soli 29,99 euro, potranno usufruire di ben 4 mesi di abbonamento sul Pass Sport. In questo modo saranno abilitati alla visione per 120 giorni precisi di tutte le partite Uefa Champions League e delle tre gare a turno di Serie A TIM acquisite da Sky Sport.

Il Pass Sport di Now TV prevede però la fruizione di altri eventi sportivi. Come ad esempio la Serie B italiana, i campionati di calcio di Inghilterra, Francia e Spagna. Poi altri sport come il tennis, con i maggiori tornei dello slam, l’NBA di basket e le dirette dei GP di Formula Uno e del Motomondiale.