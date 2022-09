Stefano Tacconi, annuncio da brividi della figlia Virginia: tutti in lacrime. Il post su Instagram ha riempito il cuore dei fan

La secondogenita (dopo Andrea) ha voluto condividere una storia sui social in cui testimonia l’amore per la sua splendida famiglia. L’immagine ha scaldato il cuore dei tifosi.

La domanda è sempre la stessa: “Come sta Stefano Tacconi?”. L’ex portiere della Juventus, del Genoa e dell’Avellino è alle prese con un grave problema di salute dallo scorso 23 aprile. In quel giorno accusò un malore mentre si trovava ad Asti, prima di un evento benefico. Prima è stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni piuttosto gravi hanno richiesto un trattamento specifico e prolungato, come confermato dal direttore della struttura Andrea Barbanera, che dichiarò: “Stefano Tacconi ha avuto un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma”. Il passo successivo è stato il trasferimento, lo scorso 14 giugno, presso il “Centro Borsalino” di Alessandria. La riabilitazione è proseguita nel migliore dei modi, pur dovendo fare i conti con i preventivabili alti e bassi di una situazione piuttosto complessa.

Stefano Tacconi, la figlia Virginia commuove tutti: l’immagine su Instagram è bellissima – FOTO

Nel corso delle settimane, considerando la mancanza di comunicati ufficiali, ad aggiornare i tifosi sulle condizioni di Tacconi è stato il figlio Andrea, attraverso i social. Puntualmente su Instagram sono arrivati diverse storie in cui si tranquillizzava tutti sull’effettiva ripresa dell’ex portiere della Nazionale. Questa volta, sempre attraverso il proprio account, è la figlia Virginia a fare un riferimento alla sua famiglia.

La secondogenita ha postato una bellissima immagine che ritrae tutti i suoi parenti più stretti riuniti dietro ad un tavolo. La didascalia è davvero da brividi: “La mia famiglia per sempre”. In bella mostra c’è anche l’immagine di Stefano Tacconi, sorridente e sereno come sempre. Un’iniezione di fiducia per i fan che sperano sia di buon auspicio per un’uscita rapida dal centro riabilitativo. Sono tutti in attesa che l’ex juventino possa finalmente tornare a parlare, raccontando con la propria viva voce il difficilissimo momento che è stato costretto ad attraversare. Nel frattempo non si può fare altro che pregare e affidarsi a questi aggiornamenti che i figli puntualmente fanno sui social network.