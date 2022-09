Simona Ventura rivela a tutti il suo dramma: “Ha una grave malattia, non si può guarire”

Simona Ventura guarda avanti nonostante il dramma, confidando che presto ci sarà un lieto annuncio. Ecco quali sono i piani dell’amata conduttrice di Citofonare Rai 2 che non si è fatta abbattere dai problemi.

Simona Ventura è pronta per la sua seconda stagione di Citofonare Rai 2, dove terrà compagnia agli italiani ogni domenica a partire dalle 11:15 circa. La conduttrice ha promesso tante novità. Ci saranno infatti due nuove presenze femminili: Valeria Graci sarà in studio, mentre Antonella Elia ricoprirà il ruolo di inviata.

La Ventura, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, si è anche brevemente soffermata a parlare del divorzio Totti-Blasi, commentando che gli avvocati che hanno scelto li conosce bene. Forse anche per la risposta piccata che era arrivata da Ilary l’ultima volta, che si era lamentata di consigli non richiesti, non ha approfondito.

Simona Ventura ed il suo dramma: cosa la preoccupa

Oltre all’impegno su Rai 2, Simona Ventura sembra essere anche impegnata a ricoprire un ruolo inedito con Chiara Ferragni. La conduttrice ha rivelato di essere stata contattata dall’influencer riguardo l’opportunità di essere co-conduttrice di Sanremo. La moglie di Fedez avrebbe chiesto consigli su come calcare il palco dell’Ariston.

La Ventura ha commentato che Chiara Ferragni ha accettato l’offerta di andare a Sanremo proprio nel momento giusto. Da parte sua, però, considera l’esperienza ormai conclusa, e non ha alcuna voglia di tornare con alcun ruolo a far parte della kermesse musicale. Per lei, in questo momento, le preoccupazioni sono ben altre.

Il tenero progetto con il compagno Giovanni Terzi: “Lo faremo presto”

Simona Ventura si è aperta a parlare di nuovo del dramma che sta attraversando a causa del suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi. Gli sarebbe stata diagnosticata una grave malattia ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica. Si tratta di una malattia autoimmune molto rara. Si manifesta come infiammazione cutanea e non prevede guarigione.

Il fidanzato di Simona Ventura dovrà quindi lottare per tenere a bada la sua malattia, sapendo che non potrà mai sconfiggerla. La conduttrice, però, non ha rinunciato a portare avanti i suoi progetti di coppia: ha infatti annunciato che il progetto del matrimonio andrà avanti e molto presto convoleranno a nozze.

Ecco Simona Ventura che chiude l’estate in riva al mare con gli amici ed il fidanzato intonando un classico della musica leggera italiana: