Pio e Amedeo nel cast di Beautiful: bomba a orologeria

Pio e Amedeo ne hanno combinata un’altra delle loro e finiscono nel cast di Beautiful: com’è successo, fan senza parole

La coppia di comici è iconica per Mediaset, da anni si sono messi in gioco ed hanno creato Emigratis che è un programma ormai cult. Oltre ciò, hanno anche fatto un film e raccolto una grossa fetta di nuovi fan affezionati che si stupiscono giorno dopo giorno per quel che fanno.

Da mercoledì 28 settembre, Pio e Amedeo saranno nuovamente su Canale 5 con Emigratis, il programma cult di Mediaset che vede i due comici in giro per il mondo a scrocco sulle spalle dei personaggi famosi e ricchi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e di più disparati ambiti. Per i telespettatori c’è grande attesa di sapere come sarà quest’edizione che riprende dopo due anni di stop a causa Covid e Pio e Amedeo ne hanno raccontato le novità: “Avevamo sinceramente deciso di ‘deporre le armi’, ma la lunga pausa forzata del Covid ci ha fatto tornare voglia di viaggiare. E abbiamo scoperto un mondo diverso”.

Amedeo Grieco ha fatto anche qualche spoiler: “La nuova stagione è concepita come una serie, con una storia che va dalla prima all’ultima puntata” e Pio è stato in grado di aggiungere: “E saremo finalmente due personaggi. Prima c’era un problema: tanti pensavano che fossimo noi quei due che non sapevano neppure parlare italiano. Ora invece non siamo più Pio e Amedeo: io sarà Bufalone e Amedeo sarò Messicano”.

Pio e Amedeo sul cast di Beautiful: come ci sono finiti?

Pio e Amedeo hanno già svelato la trama di quella che sarà la nuova edizione di Emigratis sulle colonne di TelePiù: “Il tema portante è quello dell’ecosostenibilità. Ci arrivano due bollette terribili e noi da buoni “emigrati”, non pensiamo di lamentarci all’Enel o alla Posta: siamo andati direttamente all’Expo di Dubai”. Tra i vari incontri, poi, c’è stato anche Roberto Bolle: “In realtà non ci sarà, è stato l’unico che ci ha ignorato”.

E per finire la grande sorpresa: “Siamo finiti sul set di Beautiful con Eric Forrester. Noi siamo cresciuti con nonna che guardava Beautiful tutti i giorni e ci hanno regalato una patrocina, siamo i figli nascosti di…”.