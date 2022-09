Il Paradiso delle Signore 7, l’amata protagonista se ne va? Il gesto che colpisce tutti

Le ultime anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata negli anni ’60 della Rai

Inizio scoppiettante per Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera targata Rai Uno che è ripresa dopo la pausa estiva con una stagione nuova e tutta da vivere, tra trame intricate e colpi di scena.

Proprio un nuovo colpo di scena è stato svelato, nelle anticipazioni delle prossime puntate di fine settembre. Riguarderà in particolare una delle ‘veneri‘ più amate, una donna che sta avendo un ruolo sempre più centrale nelle trame recenti del Paradiso.

Si tratta di Stefania Colombo, la giovane aspirante giornalista che ha da poco appurato l’incarcerazione di sua madre Gloria, solo poco tempo dopo la rivelazione della stessa Moreau della sua vera identità.

Stefania dirà addio al Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate del 26-30 settembre

La giovane Stefania, interpretata dall’attrice romana Grace Ambrose, lascerà per il momento Il Paradiso delle Signore. Infatti deciderà di portare il suo romanzo biografico, in cui racconta le vicissitudini della madre Gloria, in giro per l’Italia dopo gli ottimi riscontri ricevuti.

L’intento di Stefania sarà quello di far conoscere la vicenda di Gloria e non arrendersi riguardo allo spirito di giustizia ed alla sua scarcerazione. Per il momento sarà dunque addio al Paradiso, anche se è probabile che la giovane cronista potrà rientrare sul set nelle future puntate.

Non solo le vicende di Stefania. Le puntate de Il Paradiso delle Signore tra il 26 ed il 30 settembre prossimi riguarderanno anche il ritorno di Gemma Zanatta, dopo il periodo punitivo in collegio. La giovane, rivale di Stefania, incontrerà subito l’ex fidanzato Marco. Possibile un ritorno di fiamma tra i due.

Altro gradito ritorno sarà quello di Alfredo Perico. Il giovane, esperto in riparazioni, sarà di nuovo in città e verrà subito assoldato da Armando come nuovo magazziniere de Il Paradiso delle Signore. Alfredo aiuterà Armando nella gestione della ciclo officina visto che entrambi condividono la passione per il ciclismo. Il giovane si rivelerà però come un dongiovanni incallito, tanto da iniziare a corteggiare spudoratamente una delle veneri del grande magazzino.