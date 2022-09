Meteo, ultima impennata dell’anticiclone: è ancora estate. Temperature sopra la media stagionale per buona parte della settimana

Il calendario dice che ormai siamo agli sgoccioli dell’estate, ma il meteo non ne vuole sapere. Anche questa infatti sarà una settimana con temperature al di sopra delle medie stagionali con un’ultima impennata dell’anticiclone.

Torna protagonista infatti l’anticiclone delle Azzorre che garantirà condizioni di tempo in generale stabile anche se non mancheranno le piogge. Oggi soprattutto in alcune regioni meridionali, da venerdì in poi invece in particolare sul Nordovest del Paese. Colpa dei venti freschi in arrivo dai Balcani che causeranno una certa instabilità.

E l’autunno? Arriverà, non ci sono dubbi e già questa settimana avremo un primo assaggio Nel fine settimana è infatti probabile l’arrivo di una perturbazione, la numero 6 del mese, i cui effetti però sono ancora tutti da valutare. Per ora quindi ci godiamo questo scampolo d’estate che non finisce.

Meteo, ultima impennata dell’anticiclone: le previsioni dettagliate zona per zona

Scendendo nel dettaglio, al Nord le prime ore del mattino saranno decisamente fresche, con le minime che non supereranno i 10°. Ma il tempo su tutte le regioni resterà stabile per l’intera giornata, con un aumento della nuvolosità solo su alcune zone del Nordest. Non sono comunque previsti fenomeni. I valori massimo sono attesi tra i 21° di Aosta e i 23° di Milano.

Al Centro e sulla Sardegna all’inizio della giornata il tempo sarà asciutto ovunque. Dal primo pomeriggio la nuvolosità aumenterà nelle regioni adriatiche, con possibili rovesci su Abruzzo e Molise oltre che sulle pendici dell’Appennino. Le temperature massime andranno dai 21° di Ancona e i 29° di Cagliari.

Al Sud una mattinata di piogge e temporali sulla Puglia e in alcune zone della Basilicata. Sulle altre regioni cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature appena sotto la media del periodo con valori massimi tra i 20° di Potenza e i 28° di Palermo.