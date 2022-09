Laura Freddi svela un segreto su Lorella Cuccarini: clamorosa confessione

Laura Freddi è tornata in auge in TV e ha colto l’occasione per raccontare un aneddoto su Lorella Cuccarini che non tutti sapevano

Da un po’ di tempo, la showgirl è tornata in giro sul piccolo schermo, ricominciando come opinionista del GF Vip e poi ospite fissa di Oggi è un altro giorno dove ha parlato della sua amica e collega.

A Oggi è un altro giorno, Laura Freddi è entrata a far parte del roster di affetti stabili della trasmissione di Serena Bortone con cui, in passato, ha fatto anche una bella e lunga chiacchierata passando a setaccio tutta la sua vita, dall’infanzia, fino alla nascita della piccola Ginevra.

Con Leggo, invece, Laura ha toccato i momenti salienti della sua vita ed ha confessato di aver avuto alti e bassi in 30 anni di carriera, come ovvio che sia, fin quando ha affrontato una causa lunga un decennio che le ha portato via ogni cosa: “Ho perso tutto. Una causa di lavoro lunga 12 anni che si poteva evitare, se non fosse stato per l’avidità e la cattiveria delle persone. Ce l’ho fatta grazie a me, alla mia famiglia e alla devozione a Padre Pio”.

Durante la sua lunga carriera, inevitabilmente, Laura Freddi ha conosciuto tantissime personalità ed ha ammesso che c’è qualcuna cui si ispira: “Ci sono tante donne. Da Raffaella Carrà, di cui ricordo l’umiltà che solo i grandi hanno, a Heather Parisi, a Lorella Cuccarini, una terminator di energia, tra figli e lavoro”.

Laura Freddi al GF Vip: quell’esperienza indimenticabile durata troppo poco

Laura Freddi per la scorsa edizione del GF Vip è stata chiamata a sostituire Sonia Bruganelli, attuale moglie di Paolo Bonolis con cui condivide un fastidio: “Sua moglie Sonia non vuole che la si identifichi come ‘la moglie di’. La capisco bene perché anche io sono ancora definita ‘la ex di’. Non sono mancate nemmeno lì le illazioni. Ma la gente è invidiosa. E noi siamo più abituati alle cattiverie”.

A proposito della sua avventura al reality show, la showgirl ha raccontato: “L’ho dovuto fare per soldi. Non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inizio non reggevo l’idea di stare chiusa. L’ho poi rivalutato, il Grande Fratello mi ha avvicinato a un pubblico più giovane. Ho passato momenti belli e brutti. Dopo Buona Domenica mi hanno messo nel dimenticatoio. Ma poi, sempre in calcio d’angolo, arrivava il ricordo di Non è la Rai, con cui sono rimasta nel cuore della gente. E devo dire, anche molto legata ad alcune ragazze, come Cristina Quaranta”.