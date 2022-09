Guendalina Tavassi racconta il suo incubo: “Inseguita con una mazza da baseball”. Drammatica testimonianza dell’ex isolana

Un conto è la vita pubblica dei personaggi tv, un altro il loro privato che non è sempre sereno e Guendalina Tavassi lo ha provato negli ultimi mesi sulla sua pelle. Ancora prima di partire per l’Isola dei Famosi 2022 è stata coinvolta in una dolorosa separazione dal marito, Umberto D’Aponte e la vicenda ora è oggetto di processo.

L’uomo infatti è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. E nell’udienza che ha aperto la settimana al Tribunale di Roma, Guendalina è stata chiamata a testimoniare, affrontando l’esperienza più dura perché ha dovuto ripercorrere il suo incubo.

Come racconta ‘Il Messaggero’, un racconto duro e sofferto, come è stata la convivenza con Umberto negli ultimi anni secondo lei. Tutto è cambiato in un attimo, da quando il marito si è trasferito a Roma. La loro relazione era iniziata nel 2013 e tutto per due anni è stato perfetto. Poi lei è rimasta incinta di Salvatore (nato nel 2016, ndb) e quello che credeva il grande amore si è trasformato.

Guendalina Tavassi racconta il suo incubo: coinvolta tutta la sua famiglia

Il racconto di Guendalina è dura ma dettagliato. Ha parlato di diversi tradimenti da parte del marito, ma soprattutto episodi di violenza dettati dalla alla gelosia. Minacce continue, anche davanti ai suoi figli, l’augurio che morisse ed è cominciata auna vita di inferno.

Da lì in poi, tutto precipitato fino all’episodio chiave: “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa. Per convincermi a non lasciarlo ha finto di avere un attacco epilettico davanti ai nostri figli”. Più volte ha chiamato le forze dell’ordine che hanno ascoltato le sue denunce, ma lui è andato avanti: “Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto: sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando che la mamma stava morendo”.

Finalmente la separazione, una nuova storia d’amore con il suo attuale compagno, ma l’incubo non è finito. Anzi, secondo quello che ha raccontato, Umberto con altri due uomini ha picchiato pure il suo nuovo fidanzato.