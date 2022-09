Gianni Morandi deluso, salta tutto. La colpa è di… Amadeus!

L’evento con protagonista Gianni Morandi sembra essere saltato o slittato a data da destinarsi. Una notizia che lascia tutti esterrefatti

Una vita nella musica e nel mondo dello spettacolo, la capacità di riemergere sempre con entusiasmo e con nuove idee. Gianni Morandi per questo motivo è uno dei personaggi italiani più apprezzati dal pubblico.

Il noto cantautore bolognese ha superato persino il brutto problema alle mani, che per colpa di un incidente nelle sue campagne si sono ustionate, costringendo Morandi ad un delicato intervento ad uno dei suoi arti superiori.

Tanti ancora i progetti televisivi per Gianni Morandi, il quale però sembra dover rinunciare ad un evento a cui teneva moltissimo. Pare che il cantante debba rinunciarvi per cause di forza maggiore, lasciando esterrefatti i suoi tantissimi fan.

Niente celebrazioni a dicembre per Gianni Morandi: il Festival di Sanremo incombe

In pratica il prossimo 19 dicembre Gianni Morandi avrebbe dovuto condurre uno spettacolo dedicato proprio a sé stesso, alle sue canzoni ed alla sua lunghissima carriera. Il tutto per celebrare i 60 anni sui palcoscenici d’Italia e di tutto il mondo.

Il programma intitolato Go Gianni Go sembra essere saltato, o quanto meno posticipato a data da destinarsi. La colpa di questa decisione pare essere di Amadeus, ovvero il noto conduttore televisivo Rai e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Il motivo è chiaro. Amadeus già da mesi ha annunciato che Gianni Morandi lo affiancherà come co-conduttore del Festival in almeno un paio di serate. Un impegno che gratifica la straordinaria carriera sanremese del cantante di Monghidoro.

Tale impegno prenderà tempo, spazio ed energia al 77enne Gianni Morandi, che quindi comincerà a lavorare al Festival già dalle prossime settimane. Ogni altro impegno professionale dovrà essere posticipato o annullato, tra cui anche la serata celebrativa per i 60 anni di carriera.

Un compromesso che Morandi dovrebbe poter accettare. Salterà la possibilità di vederlo festeggiare con il suo pubblico la lunga e fortunata carriera musicale, ma allo stesso tempo prenderà parte alla kermesse di Sanremo nuovamente come conduttore. Infatti Gianni ha già diretto il festival musicale nel 2011 e nel 2012, mentre ha partecipato come cantante in gara in ben sei occasioni.