GF Vip, Patrizia Rossetti sconvolge Antonino Spinalbese: confessione intima nella notte. Le prime dinamiche nella Casa fanno già discutere

La famosa presentatrice di televendite si è lasciata andare ad alcuni particolari piccanti che riguardano la sua vita privata. I fan sono già su di giri e lo stesso ex di Belen è rimasto stupito.

Ha aperto i battenti il Grande Fratello Vip, nella sua settima versione. In studio sempre Alfonso Signorini al comando, con al suo fianco le opinioniste speciali Orietta Berti e Sonia Bruganelli, confermata dallo scorso anno. I protagonisti del reality sono: Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Attilio Romita, Wilma Goich, Gegia, Amaurys Perez, Marco Bellavia, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, George Ciupilan, Sofia Giaele de Donà, Alberto de Pisis, Daniele del Moro, Antonella Fiordelisi, Sara Manfuso, Nikita Pelizon, e Luca Salatino. Il primo picco di ascolto si è avuto grazie a Patrizia Rossetti e alle sue confessioni a Antonino Spinalbese. La storica presentatrice di televendite Mediaset, durante la notte si è intrattenuta a colloquio con l’ex di Belen Rodriguez. Parlando del più e del meno si è arrivati anche ad una rivelazione piuttosto piccante sulla sua vita privata.

GF Vip, Patrizia Rossetti e le sue confessioni piccanti: “Sono piena di giovani che vogliono portarmi a letto”

La conduttrice ha dichiarato di essere ormai sola da 4 anni e di avere una vita in camera da letto piuttosto piatta.

“Sono 4 anni che non batto chiodo e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera“.

Con lei oltre a Spinalbese c’era anche l’ex tronista Luca Salatino, asserto nella conversazione. Patrizia Rossetti è andata oltre spiegando di avere invece un grande successo sui social, compresi dei corteggiamenti da parte di ragazzi molto più giovani di lei.

“Mi sono chiusa da 4 anni. Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Devo sentire le farfalle nello stomaco, percepire l’amore, non posso semplicemente andare sulle app”.

Poi conclude aggiungendo: “L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni a cui non interessava nulla della differenza d’età. Lui voleva portarmi a letto, ma a me non basta una notte e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro allora rimarrò così come sto e va bene lo stesso. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello”.