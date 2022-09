GF Vip 7, spoilerato tutto: Orietta Berti si lascia sfuggire il finale in diretta! Prima puntata ricca di colpi di scena per il reality

Come in ogni edizioni dei reality, c’è chi ha bisogno di tempo per adattarsi alla nuova situazione e chi invece non ha problemi fin da subito. Ecco, è bastata la prima puntata del Grande Fratello Vip 7 per capire che Orietta Berti non avrà problemi, anche se ha già spoilerato il finale.

La cantante romagnola è arrivata per portare il suo brio come opinionista, decisamente diversa da Sonia Bruganelli anche se il suo è un candore artisticamente creato. E intanto già al debutto su Canale 5 è stata protagonista della prima gaffe, non sappiamo se voluta o spontanea.

Perché ad un certo punto, chiacchierando con Alfonso Signorini si è lasciata sfuggire una frase che cambia tutto, per il pubblico e per i concorrenti. “Tanto rimarranno qui quasi per i prossimi sette mesi…”, ha detto e questa frase non è passata inosservata nemmeno in studio, tanto che hanno cercato di bloccarla subito.

GF Vip 7, spoilerato tutto: esce anche il nome del vincitore, serata pazzesca

In realtà non è una sorpresa assoluta perché la durata maxi del reality di Canale 5 ormai ci ha abituato e sicuramente i concorrenti quando hanno firmato il contratto sono stati informati. Difficile pensare che il GF Vip 7 finirà verso Natale, più facile invece che arrivi quasi a Pasqua che il prossimo anno cadrà quasi a metà aprile.

Tutto il contrario di quello che voleva il pubblico. Già nell’ultima edizione la maggioranza degli spettatori aveva chiesto a Signorini e alla produzione di limitare allo stretto necessario il numero delle puntate, perché quando è stato raccontato tutto non ci sono più spunti. E invece, prima di dare il cambio all’Isola dei Famosi oppure a La Talpa, il Grande Fratello Vip ci terrà compagnia a lungo.

Ma a proposito di spoiler, c’è anche chi ha annunciato in diretta il vincitore di questa edizione. Antonino Spinalbese dopo aver spiegato che lui e Belen erano due mondi diversi e che adesso sta bene da solo, ha spiegato cosa si aspetta: “Se mi applico lo vinco. Se non mi applico lo vinco lo stesso il GF”.