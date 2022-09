GF Vip 7, prime lacrime in casa: Amaurys e Antonino corrono in soccorso. Si ritira subito?

Prime lacrime scendono per uno dei concorrenti del GF Vip 7 che viene prontamente soccorso da Amaurys e Antonino

Il reality show di Alfonso Signorini non è di certo semplice e svegliarsi in una casa ‘estranea’ lo è ancor meno. Uno dei concorrenti di questa nuova edizione ha dato i primi segni di cedimento questa mattina.

Il GF Vip 7 è appena iniziato e qualcuno ha cominciato già a dare i primi segni di cedimento. A fare il loro ingresso lungo la prima puntata andata in onda ieri, lunedì 19 settembre, ci sono stati Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Luca Salatino, Nikita Pelizon, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e Sara Mancuso.

Una nottata più o meno tranquilla, qualche confessione sulla vita privata ed uno sguardo al passato. Il risveglio, tuttavia, è stato molto meno tranquillo con Luca Salatino che ha versato le prime lacrime di questa stagione. Il tronista di Uomini e Donne si è sempre mostrato particolarmente sensibile, anche in quest’occasione è venuto fuori questo suo lato del carattere. A suo supporto sono immediatamente intervenuti Antonino ed Amaurys.

GF Vip 7, Luca Salatino comincia a piangere: cos’è successo

Questa mattina, Luca Salatino e Antonino Spinalbese si sono trovati insieme nel giardino della casa di Cinecittà quando l’ex tronista ha affermato: “Mi manca”. L’hairstylist gli ha fatto notare che, anche se lui non la sente, è lei a sentirlo molto vicino perché in qualsiasi momento può vederlo, ma tra le lacrime Luca ha ammesso: “È bello quello che sento perché vuol dire che sono innamorato, l’ho aspettata tanto. Non sto andando in guerra, ma quando mi sveglio che non la trovo, o quando vado a dormire, mi manca un botto”.

“So che è un’esperienza che ci lega ancora di più”, ha continuato Salatino visibilmente provato, “se non avessi sentito niente, non sarebbe stato amore per me”. Nonostante Amaurys e Antonino abbiano provato a farlo rimettere in sesto, con la complicità anche di George Ciupilan, Luca sembra essere preso totalmente dallo sconforto.