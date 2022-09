GF Vip 7, polemiche su Orietta Berti: il suo stipendio è assurdo

Subito fa parlare di sé Orietta Berti: la cantante, neo opinionista del GF Vip 7, è finita al centro delle polemiche per il suo cachet

Grandissima la curiosità ieri sera per i telespettatori italiani, nel vedere la prima puntata dell’atteso Grande Fratello Vip 7. Il reality show è partito con l’ingresso di quasi tutti i nuovi concorrenti nella Casa di Canale 5.

Curiosità anche per il debutto della nuova opinionista del GF Vip 7. Ovvero Orietta Berti, la storica cantante italiana che Alfonso Signorini ha fortemente voluto come presenza fissa in studio, al fianco di Sonia Bruganelli.

In queste ore il portale di gossip Dagospia ha svelato qualcosa riguardo la Berti che ha subito innescato molte polemiche. Vale a dire il cachet che la cantante riceverà come opinionista del GF Vip 7, cifra che ha scaturito tanti commenti e reazioni sorprese.

Lo stipendio top di Orietta Berti per il GF Vip 7. Ma la Bruganelli prende anche di più

Pare che Orietta Berti abbia accettato questo nuovissimo ruolo da opinionista del GF Vip 7 soprattutto per soldi, oltre che per l’ottimo rapporto che vanta con Alfonso Signorini, il quale l’ha convinta a partecipare.

Le indiscrezioni parlano di ben 10 mila euro a puntata come cachet per Orietta Berti. Una cifra che di per sé non sembrerebbe neanche troppo elevata, visto che in televisione circolano somme di denaro anche maggiori. Ma il tutto va moltiplicato per due, visto che il GF Vip andrà in onda due volte a settimana.

In totale si parla di quasi 50 puntate del Grande Fratello Vip 7, nelle quale la Berti sarà protagonista in studio. Ciò significa che la cantante di Finché la barca va rischia di percepire in totale quasi mezzo milione di euro. Una cifra enorme per un impegno non così faticoso. Inoltre Dagospia fa sapere che Orietta Berti su Mediaset andrà in onda con un paio di spettacoli in prima serata da protagonista, eventi che aumenteranno i suoi guadagni.

Cifre importanti che per molti telespettatori rappresentano uno schiaffo alla povertà. Ma c’è chi è ancora più fortunato: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista fissa del GF Vip, percepirà di più. Lo scorso anno ebbe lo stesso cachet di Orietta Berti, mentre nella settima edizione del realty dovrebbe salire a 15 mila euro a puntata.