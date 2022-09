Doc – Nelle tue mani 3, Luca Argentero spiazza tutti: fan tremendamente delusi

Luca Argentero ha spiazzato tutti i suoi fan con le ultime dichiarazioni su Doc – Nelle tue mani 3: telespettatori delusi

La fiction targata Rai è entrata a mani basse tra le più amate dal pubblico e c’è trepidante attesa di capire come le vicende dell’Ospedale di Milano andranno a finire. Tuttavia, l’attore protagonista non ha notizie confortanti.

Doc – Nelle tue mani è una delle pochissime fiction italiane ad aver trattato come tema principale della seconda stagione la pandemia Covid-19. Iniziata come un’ispirazione ad una storia vera romanzata sul primario Pierdante Piccioni che, a causa di un incidente, ha perso 12 anni della sua memoria, la fiction è continuata per il gran successo riscosso. Proprio grazie ai tantissimi telespettatori ha raccolto una serie di telespettatori registrando ascolti record per Rai Uno che ha collezionato una serie di soddisfazioni.

Col tempo, la trama ha sviluppato una serie di intrighi amorosi, rapporti tra genitori e figli e rapporti difficili tra colleghi, nonché approfondimenti sullo stress sanitario e altre tematiche di estrema importanza. È proprio grazie ai temi interessanti che i telespettatori della fiction vogliono vederne sempre di più e sono in trepidante attesa.

Luca Argentero gela i telespettatori di Doc – Nelle tue mani 3: c’è ancora da aspettare

A TV Sorrisi e Canzoni, Alessandro Siani e Luca Argentero sono stati intervistati in vista della nuova edizione di Striscia La Notizia che li vedrà come conduttori insieme alle veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Oltre tutto ciò che riguarda il TG satirico, Barbara Mosconi ha chiesto delucidazioni anche in merito a Doc – Nelle tue mani 3 su cui Luca Argentero ha dato la brutta notizia per i telespettatori che si aspettavano di vedere la prossima stagione a partire dal 2023: “Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime”.

Al momento, dunque, l’attore che interpreta Andrea Fanti sarà impegnato nella sua avventura su Canale 5 con il comico partenopeo: “Una naturale familiarità” – ha ammesso Luca Argentero su una prima impressione negli studi Mediaset, “La stessa che ti viene quando vai per la prima volta a New York e ti sembra di esserci già stato, l’hai vista in talmente tanti film che ti sembra di conoscerla. E così anche lo studio di “Striscia”, con la scritta sul bancone, il tuo nome sulla scrivania, il Tapiro ovunque. Ne ho ricevuto uno pure io che conservo sulla credenza di casa”.