Cecilia Rodriguez sta davvero male: ha cancellato gli impegni, cosa succede – VIDEO

Cecilia Rodriguez è scomparsa di nuovo da tutti i suoi profili social, cancellando anche alcuni impegni lavorativi: l’influencer sta male, ecco a cosa dovrà fare attenzione adesso ogni giorno per tornare a stare bene.

La Milano Fashion Week è tornata dal 20 al 26 settembre a Milano. Questa edizione si inaugura subito dopo che Joe Biden e il Direttore Generale dell’OMS hanno dichiarato finita la pandemia di Covid. C’è dunque tanta voglia da parte di tutti di tornare alla normalità ed alla vitalità laboriosa che tanto caratterizza Milano.

Anche Cecilia Rodriguez ha spiegato di essere impaziente di partecipare alla MFW. Si è mostrata in auto mentre andava a vedere a Palazzo Turati la sfilata di The Archivia. Non ha perso l’occasione per ironizzare sul suo autista molto disponibile, Ignazio Moser. Ha però dichiarato che per nessun motivo darebbe il suo numero alle interessate al suo taxi.

Perchè Cecilia Rodriguez sta male? Cosa succede

Cecilia Rodriguez, nonostante si sia mostrata elegantissima in un micro top ed una minigonna luccicante, non è stata affatto bene negli ultimi giorni. Come al solito, i suoi ammiratori su Instagram sono stati i primi ad accorgersi che l’influencer era scomparsa di nuovo. Oltre a questo, anche alcuni impegni professionali sono stati cancellati.

La sorella di Belen, infatti, avrebbe dovuto promuovere il nuovo servizio streaming Paramount +, ma non ha potuto essere presente. La motivazione l’ha spiegata lei stessa in un video in cui si è mostrata senza trucco ed in pigiama di prima mattina. L’influencer ha confermato di essere stata male nei giorni scorsi.

Cosa dovrà fare l’influencer ogni giorno per tornare a stare bene

Cecilia Rodriguez non ha voluto dire il nome del problema che non le ha reso possibile lavorare. Ha però spiegato che, da adesso in poi, dovrà mettersi a dieta e che “farà la brava”. Sembrerebbe di capire che le abbiano trovato un’intolleranza alimentare o un problema digestivo. L’influencer, però, non si è abbattuta ed ha ricominciato a lavorare.

Chechu non ha mancato di fare gli auguri alla sorella Belen, che il 20 settembre ha compiuto 38 anni. La soubrette può considerarsi fortunata: ha ricevuto parole di affetto da parte di tutti i suoi affetti più cari. Stefano De Martino, infatti, si è limitato ad un breve messaggio, che però è pieno di significati: “Tanti Auguri Vita“.

Ecco il video-messaggio di Cecilia Rodriguez per i suoi fan in cui spiega perchè sta male da diversi giorni: