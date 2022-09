Carmen Russo, storia d’amore finita con Enzo Paolo Turchi? Tutta la verità – VIDEO

La storia fra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è davvero finita? Ecco come hanno commentato i diretti interessati l’ultimo gossip sul loro conto.

Carmen Russo sembra aver trovato la sua dimensione sui social network. Da qualche tempo carica diversi video brevi, carichi di ironia e ben fatti. Ha mostrato il primo giorno della quinta elementare di sua figlia Maria, che ormai si è fatta davvero grande. Si è anche mostrata in un improbabile regalo di compleanno al marito in ritardo di due mesi.

La soubrette che ha spopolato al GF Vip 6, dove si è anche duramente scontrata con Katia Ricciarelli, non poteva non commentare il gossip che la riguardava e che ormai circolava da diverso tempo. Ha dunque deciso di affrontare il problema con il marito, Enzo Paolo Turchi, condividendo il video su Instagram per i propri fan.

Fra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo la storia è finita?

Nel video condiviso da Carmen Russo, la si vede insieme al marito in macchina. La showgirl rivela un vero e proprio “scoop” al marito. La loro storia sarebbe finita. A dirlo sarebbero stati i rotocalchi. A questo punto, Enzo Paolo Turchi reagisce sorpreso: “Io non ne sapevo niente! Come è possibile, se questa storia mi riguarda?“.

Appena ripresosi dallo shock, ad Enzo Paolo Turchi è subito venuto un dubbio: “Io quindi dove dormo questa notte?“. Carmen Russo non ne ha voluto sentir parlare, tagliando corto che lei sarebbe rimasta nella loro casa insieme alla figlia Maria. Il ballerino ha dunque espresso perplessità per la sua sorte, proponendo anche una soluzione al problema.

La crisi c’è per davvero? Cosa dicono i diretti interessati

Enzo Paolo Turchi, nel video condiviso su Instagram, propone quindi a Carmen Russo di risolvere ogni problema tornando insieme. A questo punto il siparietto di conclude, e la coppia si fa seria. Entrambi invitano i loro ammiratori a non dare troppo retta al gossip. Loro non si sono mai lasciati: nè oggi, nè in passato.

L’annuncio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non fa altro che rafforzare l’idea che loro siano davvero una delle coppie più durature e solide del mondo dello spettacolo italiano. Da quando si sono sposati, nel 1987, sono passati ormai 35 anni. Nel 2013 hanno anche avuto la loro unica figlia, Maria.

Ecco il video pubblicato da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo per smentire che la loro storia d’amore sia finita: