“Succederà con Calogiuri”, spoiler su Imma Tataranni: l’attrice non sta più nella pelle

Prossimamente Imma Tataranni tornerà sui piccoli schermi degli italiani: attenzione al grande spoiler su Calogiuri

Qual è la trama della nuova stagione della fiction di Rai Uno? A rivelare qualche dettaglio in più è l’attrice Vanessa Scalera che ha raccontato dell’entusiasmo per la serie in uscita: finalmente ci sarà un lieto fine con Calogiuri?

Quella tra Imma Tataranni ed il giovane Carabiniere Ippolito Calogiuri è una storia d’amore molto particolare che, però, ha catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori che fanno il tifo per loro. Tuttavia, la sostituto procuratrice ed il suo giovane sottoposto hanno entrambi una relazione: da un lato un matrimonio, dall’altro un amore spensierato. L’attrazione tra i due è evidente, a tal punto che, talvolta, la Tataranni fatica a rimanere concentrata sul lavoro, eppure, dove andrebbe senza il giovane Calogiuri?

A proposito del loro rapporto, Vanessa Scalera lancia un piccolo spoiler su quello che accadrà nella prossima stagione della fiction a Tv Sorrisi e Canzoni: “Quel che so è che Imma è sempre alle prese con i suoi pasticci familiar-sentimentali, che divertono un sacco gli spettatori e anche me. Come il rapporto con il giovane carabiniere Ippolito Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice. Imma è una donna irreprensibile, quadrata, e pure felicemente sposata. Non ti aspetteresti che si sciolga come un ghiacciolo per un bel giovanotto… e invece eccola lì, che ha perso la brocca. E non sa cosa fare. A me fa tenerezza. Sia chiaro, tra i due non è successo niente di fisico e dubito che succederà. Ma Caligiuri resta il suo punto debole, la smagliatura nella sua corazza”.

Imma Tataranni, le anticipazioni: parla Vanessa Scalera

Nuovi casi da risolvere, tanta vita privata e il divertimento assicurato di un sostituto procuratore che si fa valere come donna, mamma, moglie e collega: “Imma piace perché è fuori dalle righe. È bizzarra. E poi ha una personalità forte, che la rende affascinante. Io a interpretarla mi diverto come una pazza, posso giocare con i suoi toni un po’ esagerati. Perché Imma ha un rapporto conflittuale praticamente con tutti. E poi ha questo accento della Basilicata poco conosciuto, particolare”.

Nel frattempo, Vanessa Scalera guarda anche a progetti futuri che di certo non nasconde, ma anzi, mostra con orgoglio: “Sto girando una serie Disney con Pippo Mezzapesa, si intitola “Qui non è Hollywood”. Poi c’è un film di Francesco Frangipane a cui tengo mol- to, “Dall’alto di una fredda torre”. La nuova serie di “Romulus” per Sky. E una “Filumena Marturano” per Raiuno. Recitare Eduardo De Filippo mi ha reso felice”.