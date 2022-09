Tragedia improvvisa nel mondo dello spettacolo: muore giovanissima sul palco

Una vera e propria tragedia ha colpito il mondo dello spettacolo nelle ultime ore. Muore sul palco mentre si esibisce: pubblico sotto choc.

Tragedia nel mondo dello spettacolo dove una giovanissima drag queen si è spenta mentre si esibiva sul palco. La comunita LGBT+ americana in queste ore ha perso Valencia Prime: cos’è successo.

Muore sul palco e la notizia fa il giro del mondo. Tutto ciò è successo negli Usa, dove la comunita LGBT+ americana ha perso Valencia Prime. La drag queen infatti è morta improvvisamente ed era nota per essere la resident del nightclub più celebre della città di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania.

Valencia Prime è morta sul palco durante una sua esibizione in seguito ad un malore. A mettere tutti sotto choc è l’eta della drag, visto che questa aveva solamente 25 anni. La drag queen si identificava come donna trans e si è più volte definita “la diva danzante delle taglie forti di Philadepha!“. Aveva tanti sogni nel cassetto, tra i quali anche quello di partecipare alla trasmissione di RuPaul “Drag Race”. Scopriamo quindi cos’è successo alla performer.

Tragedia mondo dello spettacolo, muore Valencia Prime: aveva 25 anni

La notizia della morte di Valencia Prime in poco tempo ha fatto il giro degli Usa e del mondo intero. Infatti durante l’esibizione la drag queen si sarebbe accasciata accusando un malore, che poi si è rivelato fatale. Il medico legale ha chiuso il caso come “morte naturale” a causa di alcuni problemi cardiaci che accusava nonostante la giovanissima età.

I suoi fan, in queste ore, hanno anche aperto una raccolta fondi per pagarle il funerale. Inoltre è spuntato anche un saluto social da parte del locale che sta facendo il giro del web. Al suo interno si legge: “Piangiamo la perdita di una stella molto brillante e nascente nella comunità dello spettacolo e di una persona sempre piena di vita e positività” – il locale ha poi concluso – “Salutiamo Valencia Prime, ma non dimenticheremo la luce che ha portato sul palco“. Il mondo LGBT quindi in queste ore si sta stringendo intorno alla famiglia di Prime dopo la dolorosissima scomparsa.