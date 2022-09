The Voice Senior 3: via Orietti Berti, al suo posto una coppia famosissima. Il talent di Rai 1 cambia ancora, grande sorpresa per i fan

Una media superiore ai 3,7 milioni di telespettatori ogni settimana e un grande successo anche con le repliche estive che sono terminate il 3 settembre. La seconda stagione di The Voice Senior è stata un successo e per questo il talent di Rai 1 sta per tornare, ma con una novità importante.

Tra i coach della seconda stagione era arrivata Orietta Berti che aveva sostituito la coppia formata da Al Bano e dalla figlia Jasmine. Per lei il rinnovo sarebbe stato automatico, ma ha scelto di andare a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip 7 al via questa sera e quindi automaticamente si è chiamata fuori.

La buona notizia per il pubblico è che finalmente la produzione del programma ha trovato la persona giusta per sostituirla. Anzi, le persone, perché ci sarà un doppio coach che però vale come uno solo. Cpome anticipa TvBlog al posto di Orietta Berti arriveranno Angela Brambati e Angelo Sotgiu, cioé due terzi de I Ricchi e Poveri che avrebbero sciolto le riserve in questi giorni.

The Voice Senior 3: via Orietti Berti, chi sono gli altri coach del programma?

In realtà balla anche il nome di Romina Power, ma al momento sembra che ci siano meno possibilità di rivederla in tv vestendo quei panni. Non dovrebbero invece esserci cambiamenti negli altri ruoli. Oltre ad Antonella Clerici, che ha saputo rivitalizzare un programma messo in naftalina dalla Rai, gli altri coach sono confermati. Torneranno quindi Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Ma quanto dovranno ancora aspettare i telespettatori per il debutto di The Voice 3? Rispetto alle passate stagioni, quando ci aveva fatto compagnia nel tardo autunno, la Rai ha deciso di farlo slittare. Il talent dedicato alle grandi voci del passato a caccia di una nuova occasione quindi tornerà tutti i venerdì sera a gennaio e febbraio 2023, interrompendosi solo la settimana del Festival di Sanremo. Non cambia la formula, con le Blind Auditions e poi la gara per trovare il vincitore.