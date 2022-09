Roberta Di Padua beccata “mano nella mano” proprio con lui: terremoto a Uomini e Donne!

Scandalo al sole per Roberta Di Padua. La protagonista di Uomini e Donne è stata beccata con un uomo e ha fatto subito parlare di sé

Martedì 20 settembre, ovvero domani, ripartirà finalmente l’attesissima nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi dopo circa tre mesi di sosta ritroverà il proprio appuntamento quotidiano su Canale 5.

Nonostante il programma ancora non sia andato in onda, alcuni protagonisti del salotto di Maria fanno già parlare di sé. Questo è il caso di Roberta Di Padua, personaggio centrale del cosiddetto Trono Over.

La Di Padua è una dama nativa di Cassino, alla ricerca del principe azzurro proprio all’interno di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni di gossip parlano però di un colpo di scena: una frequentazione con un altro protagonista di U&D proprio negli scorsi giorni.

Roberta Di Padua, che sorpresa: il suo gesto fa ingelosire Ida Platano

Secondo la rivelazione della giornalista di gossip Deianira Marzano, Roberta Di Padua sarebbe stata beccata in dolce compagnia di un cavaliere del Trono Over. Vale a dire l’imprenditore Alessandro Vicinanza.

Pare che i due, nelle prime registrazioni stagionali di Uomini e Donne, abbiano effettuato un’esterna assieme. La quale però non sia andata benissimo, visto che i due non sono apparsi presissimi l’uno dall’altra.

A sorpresa invece sembra sia scattata la scintilla. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si stanno frequentando, tanto da essere stati visti mano nella mano in giro per Roma con tanto di testimoni che li hanno etichettati come affiatati e molto legati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Vicinanza (@ale__vi83)

Insomma una sorpresa per quanto riguarda il Trono Over. Ma soprattutto una storia che non avrà fatto piacere a Ida Platano: la storica dama ha avuto una breve relazione con Vicinanza, finita però non troppo bene. Pare addirittura che nel salotto di Maria De Filippi sia andato in scena un litigio tra Ida e Roberta, magari proprio per la scelta di quest’ultima di frequentare Alessandro.

Gossip a parte, scopriremo tutti i nuovi intrallazzi, liaison e corteggiamenti a partire da domani pomeriggio. Finalmente Uomini e Donne riparte con le puntate inedite da martedì 20 settembre, alle ore 14:45 su Canale 5.