Annullano il matrimonio e poi diventano genitori: una coppia di Temptation Island lo ha fatto davvero

Lieto fine per una coppia di Temptation Island che trova il sereno dopo una burrascosa esperienza in diretta TV

Fiocco azzurro o fiocco rosa che sia poco importa, perché dopo aver annullato il matrimonio, la coppia ha trovato nuovamente il sereno ed è pronta ad allargare la famiglia: grande sorpresa tra i fan.

Dopo 16 anni di relazione ed un bel po’ di problemi da risolvere, Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno deciso di partecipare a Temptation Island. È stata proprio l’esperienza al reality show di Canale 5 che gli ha fatto aprire gli occhi e capire che le cose non andavano più tra i due, tanto da decidere di uscire separati dal programma. I due avevano anche iniziato ad organizzare il matrimonio che è stato poi annullato proprio dopo aver preso parte a Temptation Island.

Alberto è stato aspramente criticato per i suoi atteggiamenti all’interno dell’Is Morus Relais e Speranza si è resa conto realmente di chi aveva accanto. Negli anni, tuttavia, Maritato non si è mai perso d’animo ed ha provato fino alla fine a riconquistare la sua amata che, dopo parecchio tempo, ha deciso di dargli un’altra chance, nonostante tutto.

Temptation Island, Speranza e Alberto presto genitori: l’attesa notizia

Il primo test di gravidanza, poi la visita dal ginecologo, ecografie e la felicità condivisa di un pancione ben evidente che nelle ultime settimane aveva fatto molto chiacchierare il mondo del gossip. Dopo aver atteso il momento giusto, Alberto Maritato e Speranza Capasso hanno confermato di essere in attesa di un piccolo neonato che allargherà la famiglia. Un video commovente con una didascalia eloquente: “Trovare le parole giuste per spiegare tutto ciò è davvero difficile…non riusciamo più a trattenere questa gioia immensa e siamo qui ad annunciarvi che: PRESTO SAREMO IN 3”.

Un rapporto indubbiamente complicato che sta per rinascere con un nuovo arrivato in casa: “La paura era ed è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto. Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”.