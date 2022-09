Maria De Filippi estasiata: una delle sue preferite diventa Miss Universo

Maria De Filippi non può crederci: una delle sue protagoniste preferite è diventata Miss Universo Italia 2022

Tra le grinfie della Regina indiscussa di Mediaset sono passati in tanti e chi più chi meno è riuscito ad avere successo. Quest’ultimo traguardo era inaspettato per la conduttrice stessa che ne resta estasiata.

Negli anni, Maria De Filippi ha accolto tra le sue braccia ragazzi e ragazze provenienti dai suoi programmi, tra Amici e Uomini e Donne, coloro che ancora oggi la ringraziano per le opportunità di vita che gli ha dato sono tantissimi. Basti pensare ad un personaggio di rilievo come Stefano De Martino che ha cominciato dal basso con i provini per il talent show della Regina di Canale 5 e ad oggi è uno stimato conduttore.

Il ballerino partenopeo non è l’unico motivo d’orgoglio per la moglie di Maurizio Costanzo che ha fatto crescere tanti talenti semplicemente credendo in ognuno di essi. Soltanto un paio d’anni fa, in diretta ad Uomini e Donne, Maria De Filippi diede la possibilità a Giacomo Czerny di collaborare come videomaker nella redazione del programma, salvo poi rifiutare perché il tronista aveva in mente altri progetti.

Miss Universo Italia 2022, Virginia da Uomini e Donne ne esce trionfatrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIRGINIA STABLUM (@virginia.stablum)

Nel 2018, Virginia Stablum è uscita accanto a Nicolò Brigante da Uomini e Donne, salvo poi lasciarsi un paio di mesi più tardi. Inizialmente solo indiscrezioni, poi ci fu la conferma del tronista che sui social scrisse: “Dopo giorni di riflessioni attente mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato ad una battuta d’arresto. Premetto che non ci sono state incomprensioni o tradimenti ma dopo due mese dalla scelta non è scattato per entrambi quello che pensavamo potesse scattare una volta fuori da Uomini e Donne. […] Ci siamo resi conto che oltre a un grande affetto e stima reciproca, non è scattato quell’amore folle e irrazionale che dovrebbe scattare in un rapporto”.

Nulla è andato perduto per l’ex corteggiatrice che è riuscita a risalire facendosi spazio ed arrivando a vincere Miss Universo Italia 2022: “Sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di Miss Universo e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”.