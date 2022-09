Mare Fuori 3, super spoiler: storia d’amore gay tra le celle del carcere minorile

Un super spoiler per Mare Fuori 3 per cui c’è grande attesa: la stagione vedrà anche una storia d’amore gay

I telespettatori dell’amatissima serie incentrata sul carcere minorile di Napoli non stanno più nella pelle. Le riprese sono ormai terminate, bisogna solo aspettare di vedere i protagonisti in TV.

Mare Fuori è diventata una delle serie TV più amate dai ragazzi e non solo. Le prime due stagioni hanno catturato un ammontare di pubblico tale da essere stata riproposta in streaming anche su Netflix, non più soltanto su Rai Play. Anche Nicolas Maupas -uno dei protagonisti della serie- ha avuto un importante riconoscimento grazie alla serie, vincendo il Next Generation Award e premiato al Festival del Cinema di Venezia.

Adesso c’è tantissima attesa per la terza stagione, nell’attesa di capire cosa accadrà. Tra i primi spoiler c’è quello di una morte, presumibilmente di uno dei ragazzi, nonostante ancora non si sappia chi finisce per perdere la vita in un contesto molto disagiante e duro come quello della delinquenza minorile. Un nuovo spoiler arriva da Davide Maggio che parla di una storia d’amore gay tra due personaggi dell’amatissima serie Tv.

Mare Fuori 3, chi sono i protagonisti della storia d’amore gay?

Davide Maggio è in grado di anticipare che alle tematiche importanti che Mare Fuori ha promesso di proporre tra i giovani, aggiungerà anche quella di una storia d’amore omosessuale. Tuttavia, dal blog si legge che non c’è l’intenzione di dire chi saranno i protagonisti della love story, ma che è giusto menzionare una tematica così importante. Tuttavia, i fan affezionati alla serie stanno provando a tirare giù diverse ipotesi su chi potrebbero essere i protagonisti. Un indizio è dato da una vecchia storia passata anche alla cronaca che vede le attrici di Kubra e Viola, rispettivamente Kyshan Wilson e Serena de Ferrari che, non molto tempo fa furono fermate da una suora durante uno shooting in cui c’era un bacio tra le due.

Qualcun altro ipotizza che si potrebbe trattare di new entry che riempiranno ancora una volta il carcere minorile partenopeo.