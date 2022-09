“Ci hanno assalito”, Cecilia Rodriguez spiazza tutti: cos’è accaduto. La sorella di Belen protagonista di un brutto episodio

La modella ha avuto qualche problema di troppo ad un evento organizzato da una famosa casa di moda. La compagna di Ignazio Moser ha mostrato su Instagram le peripezie che ha dovuto superare.

Non un momento semplice per Cecilia Rodriguez. Da poco ha superato un’intossicazione alimentare, che l’aveva debilitato nei giorni scorsi, come testimoniato sui social. A questo è seguito nelle ultime ore una disavventura per un evento di una casa di moda a cui era stata invitata. La modella è sponsor di alcuni prodotti del marchio famoso ed è stata la madrina della serata. Il problema è che per raggiungere la location ha dovuto superare numerosi ostacoli, come raccontato nelle sue Stories Instagram. La compagna di Ignazio Moser ha mostrato il suo viaggio e il blocco stradale che l’ha ostacolata.

“Volevo dirvi che sono arrivata, ci hanno assalito tutti”, dichiara Cecilia sul proprio profilo. Poi aggiunge: “Molto simpatici tutti, abbiamo fatto un sacco di foto”.

Subito dopo la sorella di Belen ha mostrato le immagini di una bella serata trascorsa assieme ad amici e parenti per festeggiare un compleanno.

Cecilia Rodriguez, disavventura pazzesca: l’unica nota lieta è l’amore con Ignazio Moser

Sembra che ancora non sia del tutto alle spalle il problema all’apparato digerente che l’ha colpita qualche giorno fa.

“Mi sembra di essere tornata all’Isola dei Famosi”, dice la Rodriguez, dopo che si è reso necessario addirittura l’intervento del medico per rimetterla in sesto. L’unica cosa che continua a regalarle gioie è la storia d’amore con l’ex ciclista. I due stanno insieme ormai da cinque anni, senza dare il minimo segno di cedimento. I fan si aspettano da loro il grande passo, con il matrimonio che in più occasioni è stato definito imminente. I due sembrano pronti alle nozze, ma per ora non hanno fissato una data precisa. Anche la ricerca di un figlio è uno degli obiettivi di entrambi e presto potrebbe diventare realtà. I fan sono sempre presenti al loro fianco sui social, vedendoli come il prototipo della classica coppia famosa e felice. Fiori d’arancio e fiocchi colorati sono dietro l’angolo.