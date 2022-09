Amici 22 inizia col botto! C’è già una presunta coppia: spuntano i nomi

Inizia col botto il nuovissimo Amici 22 visto che in rete sarebbe spuntata già una presunta coppia: andiamo a vedere di chi si tratta.

Ogni anno Amici, il talent show di Maria De Filippi, intriga tutti i telespettatori non solo per gli astri nascenti della musica italiana, ma anche per le storie d’amore che si vengono a creare all’interno della trasmissione. Spuntano i nomi di una nuova coppia.

Nella giornata di ieri ha fatto il suo esordio nel palinsesto televisivo autunnale Amici 22. Il talent show di Maria De Filippi anche quest anno è pronto a stupire tutti, con nuove personalità pronte a diventare protagonisti nel mondo della musica ed anche nuove storie d’amore che da sempre fanno da contorno al programma. Infatti non è nemmeno iniziato il programma ed in molti hanno notato il grande feeling tra due allievi.

Infatti tra i 17 talent selezionati, due di loro subito si sono fatti gli occhi dolci. Lui è il ballerino Samuele Segreto e lei la ballerina Maddalena Svevi. I più appassionati alla trasmissione, inoltre, hanno riportato dei complimenti social fatti da lui a lei negli ultimi giorni. Proprio il ballerino sembra già impazzire per lei. Scopriamo quindi tutti i dettagli sulla nuova love story che sta nascendo all’interno della trasmissione.

Amici 22, scoppia l’amore: nuova coppia durante le prime puntate del talent show

Non è nemmeno scattato il via al talent show di Maria de Filippi che già c’è una nuova storia d’amore che tiene banco ed è pronta ad appassionare milioni di italiani attaccati al piccolo schermo. Oramai tutti sappiamo che le storie d’amore fanno parte del talent show di Canale 5. Stavolta i due innamorati sembrerebbero essere il ballerino Samuele Segreto e la ballerina Maddalena Svevi.

Samuele ha appena 18 anni, è nato a Palermo e balla hip hop. Inoltre il giovane Segreto è arrivato a rappresentare la Nazione italiana ai Mondiali di hip hop a Las Vegas. Il ragazzo è rimasto subito colpito dalla bellezza di Maddalena, bionda e con gli occhi azzurri. Siamo ancora all’inizio della trasmissione, ma con gli allievi chiusi nella casetta siamo sicuri che i due avranno modo di approfondire la loro conoscenza.