Addio alla protagonista della serie TV di successo: i fan sono distrutti

Brutta notizia per i fan della nota serie televisiva, che sta avendo grande riscontro e successo anche in Italia in queste settimane

In questi giorni il pubblico italiano si sta appassionando ad una serie televisiva, che ha raccolto grande curiosità soprattutto perché legata ad un vecchio progetto che ha spopolato in tutto il mondo.

Ci riferiamo a House of the Dragon, il prodotto HBO che rappresenta uno spin-off di Game of Thrones (in Italia Il trono di spade), una delle serie fantasy più amate e seguite della storia della TV mondiale.

La vicenda si svolge centinaia di anni prima di quella di Game of Thrones. Riguarda in particolare la famiglia Targaryen ed i vari intrighi per prendere la corona dei Sette Regni, all’interno di dinamiche di potere davvero intriganti e sconvolgenti.

Oggi le emittenti Sky Atlantic e Now TV manderanno in onda la quinta puntata della serie, in contemporanea con gli Stati Uniti. Ma è già stata resa nota una grossa novità: l’addio ad una amata protagonista.

La decisione di House of the Dragon: la protagonista cambia, addio all’attrice

Infatti gli appassionati di House of the Dragon dovranno dire addio all’attrice Milly Alcock. Vale a dire colei che finora ha interpretato una delle protagoniste assolute di questa fiction, ovvero Rhaenyra Targaryen.

La giovane e biondissima interprete lascerà la serie, come però precedentemente previsto. Infatti nella quinta puntata di House of the Dragon vi sarà un importante salto temporale, che prevedrà anche un cambio di attrice: al posto della Alcock farà il suo debutto Emma D’Arcy, che interpreterà Rhaenyra da adulta.

Dunque dopo le prime quattro puntate, in cui ha colpito tutti per la sua bravura recitativa e per la credibilità nel ruolo dell’erede al trono Targaryen, Milly Alcock lascerà il testimone alla più esperta collega. Molti fan di House of the Dragon hanno già risposto con commozione e dispiacere all’addio della attrice australiana.

Non solo Milly Alcock. Anche una sua giovane co-protagonista dovrà salutare la serie. Ovvero Emily Carey, colei che ha interpretato la regina Alicent Hightower da adolescente, sarà sostituita nelle ultime puntate dalla più matura Olivia Cooke. Un’idea degli sceneggiatori per rendere l’intreccio più veritiero possibile.