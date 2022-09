Patrizio Rispo, lo spoiler su Un posto al sole: “Succederà nelle nuove puntate”

Patrizio Rispo, l’amatissimo portiere Raffele di Un posto al sole, ha fatto alcuni interessanti spoiler riguardo le prossime puntate della fiction. Allo stesso tempo, ha anche chiarito cosa intende fare nel suo futuro professionale.

Ad agosto si era diffusa la voce che Patrizio Rispo si fosse stufato del suo ruolo, dell’impegno e del tempo che richiede essere uno dei protagonisti principali di Un posto al sole. Si era dunque fatta strada l’indiscrezione che avrebbe potuto essere rimpiazzato da Alex Belli o anche da Nicolas Vaporidis nel suo ruolo del portiere di Palazzo Palladini.

Ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv a fare chiarezza riguardo a cosa ne pensasse davvero Patrizio Rispo, presente ad Un posto al sole dalla prima puntata, andata in onda su Rai 3 il primo ottobre 1996. L’attore è stato molto presente durante i festeggiamenti relativi alla puntata speciale numero 6000, dove i cani hanno avuto un ruolo speciale.

Un posto al sole, lo spoiler di Patrizio Rispo sulla fiction

Patrizio Rispo è stato molto chiaro riguardo l’ipotesi di un suo addio: “Non c’è assolutamente nulla di vero. Un posto al sole fa parte della mia vita. Dal mio Raffaele non mi separerei mai. Queste voci però tutto sommato non fanno altro che allungare la mia permanenza nella soap. Al mio posto non arriveranno né Alex Belli, né Nicolas Vaporidis”.

A dimostrazione di quanto sia speciale Un posto al sole per lui, entrambi i suoi figli hanno avuto un ruolo nella fiction, ed uno di loro ha interpretato proprio Raffaele Giordano da piccolo. Patrizio Rispo, che ha dunque dichiarato la sua intenzione di continuare a lavorare per Un posto al sole, ha anche fatto alcuni spoiler riguardo le prossime puntate.

La camorra continua ad essere protagonista delle trame?

La crisi fra Raffaele ed Ornella sembrerebbe essere finalmente rientrata. Alla moglie del portiere non avrebbe dato fastidio la vicinanza con Elvira. Piuttosto, non avrebbe accettato che Raffaele non gli abbia detto subito delle minacce ricevute dalla camorra. Da allora, le trame di Un posto al sole sono completamente cambiate, dividendo i fan della fiction.

Patrizio Rispo, però, promette che le prossime puntate terranno la tensione altissima, con tanti intrecci e risvolti. Dopo il ferimento di Viola e la morte di Susanna, sembrerebbe proprio che saranno Marina e Roberto ad entrare al centro delle trame. Nel frattempo, la polizia continuerà a sfoltire la lunghissima lista dei sospettati.

Ecco come i protagonisti di Un posto al sole hanno festeggiato la puntata numero 6000: