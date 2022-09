Un Posto al Sole, nuovi spoiler: doppio colpo di scena, rischiano di morire entrambi!

Clamoroso colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Un altro dramma rischia di disorientare gli spettatori

Puntate scoppiettanti alle spalle, altre ancora più sorprendenti che devono arrivare. Le anticipazioni delle prossime settimane di Un Posto al Sole appaiono già decisamente accattivanti e ricche di spunti.

Dopo il dramma legato alla morte della giovane Susanna Picardi, mortalmente ferita da un’arma da fuoco, Un Posto al Sole vedrà un’altra tragedia sfiorarsi. Stavolta l’intreccio riguarderà ben due personaggi storici della soap di Rai Tre.

Stiamo parlando della coppia formata da Marina Giordano e Roberto Ferri. I due imprenditori, storicamente non sempre puliti e bonari nelle loro gesta sia private che lavorative, entreranno nel mirino di un misterioso attentatore.

Un Posto al Sole, Marina e Roberto rischieranno grosso. Crisi nera tra Viola ed Eugenio

Nelle anticipazioni alle puntate di Un Posto al Sole che andranno dal 26 al 30 settembre prossimi viene svelata proprio questa trama incredibile. Marina e Roberto, intenti a consumare una sorta di aperitivo offerto da qualcuno di non identificato, cominceranno a sentirsi male.

Prima Roberto Ferri inizierà ad avere le vertigini e collassare nel panico più totale, stessa sorte toccherà a Marina Giordano poco dopo. Trattasi dunque di avvelenamento per i due amanti, finiti nel mirino di qualche nemico storico.

E’ già scattato il toto-attentatore in tal senso. Sarà stata la ex compagna di Ferri, ovvero Lara Martinelli a cercare vendetta verso la coppia? Oppure c’entra la new entry Lia Longhi, la domestica che sta celando alcune verità sul suo passato? Non è da escludere però che si tratti di un gesto architettato da altri.

Altri spoiler sulle puntate settimanali. La crisi tra Viola Bruni ed il marito e magistrato Eugenio Nicotera è sempre più nera. La giovane insegnante, già dubbiosa in precedenza, sta soffrendo per la morte di Susanna e ciò la sta allontanando definitivamente dal consorte.

Infine novità per Nunzio. Il figlioccio di Franco Boschi raggiungerà le Isole di Capo Verde per riportare a casa la sua Chiara. Quest’ultima però è tornata ad avere a che fare con la droga. Cosa deciderà di fare Nunzio? Lo sapremo entro fine settembre.