Stefania Sandrelli confessa il suo dolore profondo, Mara Venier impietrita. Non è stato un periodo facile per la famosa attrice

Della vita pubblica e privata di Stefania Sandrelli credevamo di conoscere tutto. E invece la sua ultima intervista, negli studi di Domenica In, ha svelato il dramma che l’amatissima attrice toscana ha vissuto negli ultimi tempi.

Da quasi 40 anni fa coppia con il regista Giovanni Soldati, ma gli ultimi mesi con lui sono stati complicati: “In effetti ci siamo separati e lui è andato a vivere in un bed&breakfast. Non stavamo più bene”. Poi però è arrivata un’altra svolta inattesa: “Lui ad un certo punto si è ammalato e io mi sono sentita in dovere di riprendermelo. Così per un anno ho dedicato la mia vita solo a lui”.

Adesso però è tornato il sereno nelle loro vite: “Ora lui sta bene, ha fatto un bel percorso. Succede che una mattina ti svegli e non ti alzi. Io gli sono rimasta vicina, lui a giugno è stato ricoverato per una piccola operazione. Un intervento riuscito per fortuna, però questo provocava grossi disagi. Non potevamo più convivere e io ero disperata. Ma poi ha avuto un percorso che nessuno avrebbe potuto fare”.

Stefania Sandrelli confessa il suo dolore profondo, i grandi amori della sua vita

Ripercorrere la storia d’amore con Soldati è servita per parlare anche degli altri grandi amori della sua vita. Come Gino Paoli, che è anche padre di sua figlia Amanda. Stefania Sandrelli ha ammesso che non ha mai avuto storie ordinarie, che gli uomini in giacca e cravatta non l’hanno mai attratta. Piuttosto, le sono sempre piaciuti tipi un po’ strani anche se poi è stata lei a rompere come ha ammesso con Mara Venier. “Ho detto basta a certe storie quando mi sono resa conto che stavo perdendo tempo…”.

In realtà per il suo desiderio più grande sarebbe stato quello di vivere un amore senza fine, una storia magica, ma non è mai successo: “Ho avuto tre amori importanti, avrei voluto che fossero stati per sempre. Non per una questione romantica, ma avrei sempre voluto che fosse per sempre”.