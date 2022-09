Rai, incidente per uno dei volti più apprezzati: salta la prima puntata

Un incidente ha colpito uno dei volti più apprezzati della Rai che adesso è costretto a restare ai box ed a saltare la prima puntata: i dettagli.

In queste ore la Rai ha ricevuto la notizia dell’infortunio di uno dei volti più apprezzati dal pubblico del servizio pubblico. Infatti proprio a causa dell’incidente rimediato nelle ultime ore non ci sarà durante la prima puntata.

Nel corso di questa settimana i telespettatori della Rai hanno potuto notare una grande assenza, ossia quella di Mauro Coruzzi dalla prima puntata del talk show Italia Sì, condotto da Marco Liorni. Infatti la nota Platinette ha rimediato un piccolo incidente come spiegato da lui stesso all’inizio della diretta, intervenendo in collegamento dalla sua casa di Milano. Infatti qualche giorno fa, passeggiando con il suo cane, l’opinionista ha messo un piede in fallo e si è fatto male, motivo per il quale ora è costretto a stare a riposo.

Coruzzi, intervistato da Liorni, ha quindi dichiarato: “La storta si è generata durante una passeggiata con la mia deliziosa cagnolina“, inquadrato con cane in braccio, che ha baciato sulla testa. Subito dopo, proprio parlando dell’amico a quattro zampe, Mauro l’ha elogiato affermando: “Eccola qui, meraviglia delle meraviglie“, facendo quindi inquadrare la sua cagnolina nera. Andiamo quindi a vedere le parole dell’opinionista nel corso dell’intervista.

Rai, infortunio per Mauro Coruzzi: seguirà Italia Sì da casa

Mauro Coruzzi ha quindi continuato la sua intervista affermando all’amico e conduttore Marco Liorni: “Seguirò il programma da qui e interverrò quando lo riterrò necessario“. Successivamente l’opinionista ha poi chiesto: “Hai preso dei sali minerali per rafforzare le tue energie, dato che dopo sarai in onda anche con Reazione a catena?“. Ovviamente Marco Liorni dopo queste parole è scoppiato a ridere, come anche il pubblico in studio.

Il conduttore però ha voluto rispondere all’amico e collega affermando: “Confermato, alle 18.40 sarò in onda con Reazione a catena. Comunque, caro Mauro, mi dispiace che tu proprio alla prima puntata non possa essere qui in studio a causa di piccolo incidente che hai avuto“. Ovviamente prima della chiusura del collegamento, Liorni ha salutato Coruzzi ricordandogli che lo aspetta in studio il più presto possibile.