Protagonista di Amici sbarca su Only Fans: follower in visibilio

Da Amici a Only Fans il passo è breve ed uno dei protagonisti indiscussi del talent show l’ha capito subito: i fan non ci credevano

Il talent show di Maria De Filippi è da sempre un trampolino di lancio per chiunque riesce a cogliere le occasioni e catapultarsi nel mondo dello spettacolo e non solo. Uno dei protagonisti delle scorse edizioni ha approfittato della sua popolarità per sbarcare sul nuovo social vietato ai minori.

Tra una piroetta ed un arabesque, Javier è finito da Amici ad Only Fans. Negli anni passati, il ballerino di Amici molto stimato dalla maestra Celentano -il che di per sé è già una rarità- si è fatto apprezzare da tantissimi fan che gli hanno dato una certa popolarità sia su Instagram che su TikTok. Ad un certo punto, evidentemente, il ballerino ha sentito la necessità di fare qualcosa di diverso e che gli desse stimoli interessanti.

Dopo essere stato protagonista del talent show anche come ballerino professionista -almeno nelle passate edizioni, bisognerà vedere quest’anno- Javier ha deciso di spingersi oltre. Nonostante non abbia vinto Amici, la sua arte è sempre stata apprezzata, anche grazie al suo fisico prestante cui la maestra Celentano ha sempre fatto riferimento come suo ideale di ballerino classico.

Javier da Amici a Only Fans: follower stentano a crederci

Javier ha ben pensato di fare della sua popolarità e del suo bel faccino -ma non solo- una professione ed ha scelto di sbarcare sul nuovo social, Only Fans, dedicato a foto non censurate e vietate ai minori. È lui stesso ad aver reso nota la sua presenza sul social con una foto su Instagram in cui invita ad abbonarsi al suo profilo promuovendo un 10% di sconto per 30 giorni entro 3 giorni. Un vero e proprio business che ruota attorno al suo essere attraente.

Proprio oggi Amici ricomincerà su Canale 5 con la prima puntata che vedrà tanti aspiranti ballerini e cantanti esibirsi nella speranza di potersi accaparrare un banco quest’anno. Tantissime le novità tra insegnanti e professionisti, su Javier non c’è ancora alcuna notizia ufficiale: avrà tempo da dedicare al talent show adesso che ha preso la strada Only Fans?