“Basta, sanguini”, che paura in diretta per Maria De Filippi: terribile incidente

Grande paura in diretta per Maria De Filippi a causa di un terribile incidente che ha scosso la puntata di Tu Si Que Vales: cos’è successo.

L’ultima puntata di Tu Si Que Vales è stata a dir poco movimentata. Infatti un terribile incidente ha lasciato sotto choc Maria De Filippi, con la conduttrice che ha chiesto la fine anticipata della performance: pubblico impietrito.

Una delle esibizioni della prima puntata di Tu Si Que Vales ha letteralmente lasciato sotto choc il pubblico a casa. La nuova edizione si apre tra grandi talenti ma anche con la particolare prova portata in scena dal 48enne Giuseppe Ventimiglia. L’uomo si è presentato al pubblico spiegano come sia un ragazzo cresciuto nelle campagne della Provincia di Palermo e come coltivi una particolare passione per le piante.

Il preambolo è servito ad introdurre l’esibizione, con il concorrente che ha annunciato: “È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla“. L’uomo così ha esordito di fronte ai giudici che sono rimasti a bocca aperta, ignari di quello che stava per accadere. Ecco allora che fa il suo ingresso una enorme pianta di fichi d’India, una pianta grassa ricoperta di spine. Con la pianta poi è entrata anche una scala sulla quale il concorrente sale, preparandosi così al suo numero: tuffarsi sulla pianta senza alcun tipo di protezione.

Tu Si Que Vales, la prova che ha lasciato sotto choc Maria De Filippi: paura in studio

Dopo aver assistito al concorrente che si è gettato su una pianta di fichi d’india senza alcun tipo di protezione, la reazione in studio è stata a dir poco contrastante. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli quasi non riescono ad assistere al tuffo dell’uomo sulle spine e soprattutto manifestano allarme quando si iniziano a notare le ferite dell’uomo causate dalle spine.

Terminata l’esibizione, infatti, l’uomo sanguinava da entrambe le gambe ma spiazza di nuovo tutti quando, a sorpresa, si rituffa tra le spine. Così Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno urlato in coro: “Basta!“. Inoltre sempre le due conduttrici hanno fatto notare all’uomo le ferite che riportava, ma lui incurante ha preso un rasoio ed ha eliminato le spine sotto gli occhi stupiti dei presenti in studio.