“Non voglio”, Manuel Bortuzzo dice basta: decisone irrevocabile

Lo sfogo di Manuel Bortuzzo, l’ex concorrente del GF Vip 6 e nuotatore che sta vivendo un momento molto particolare nella vita privata

Negli ultimi mesi Manuel Bortuzzo ha fatto parlare moltissimo di sé. Non tanto per il coraggioso impegno in piscina come nuotatore paraolimpico, bensì per questioni legate alla sua vita privata e sentimentale.

Il giovane atleta è infatti finito nel mirino del gossip fin dalla sua partecipazione al GF Vip 6, dove è stato uno dei concorrenti più apprezzati per il suo carattere sensibile e naturale. Inoltre nella casa ha instaurato un rapporto sentimentale con Lulù Selassié, la esuberante principessa di origini etiopi.

Subito dopo la fine del reality show però Manuel Bortuzzo ha voluto tagliare i ponti con Lulù. Una decisione a sorpresa, che ha spezzato il cuore della giovane e ha fatto molto discutere. Evidentemente Manuel cercava dell’altro, che sembra aver trovato nella sua ultima fiamma.

Manuel Bortuzzo e le critiche alla sua nuova fidanzata Angelica: che cosa sta succedendo

Oggi Manuel Bortuzzo è felicemente accompagnato da una giovane ragazza, originaria di Roma. Si tratta di Angelica Benevieri, conosciuta tramite il cugino di quest’ultima. Lei è una tik toker di grande successo e la scintilla tra i due è scattata immediatamente.

Angelica però è finita subito nell’occhio del ciclone. Colpa di un suo vecchio video in cui parodiava le gesta di una persona disabile, in maniera sarcastica ma anche poco sensibile. Sui social sono iniziate vere e proprie campagne di rimprovero e polemica nei confronti della ragazza di Bortuzzo, vista la condizione fisica del suo compagno.

A difesa di Angelica Benevieri si è schierato però lo stesso Manuel Bortuzzo, il quale interpellato da Chi ha detto basta a certe polemiche: “Non voglio più sentire critiche per questo fatto. Non voglio dire niente, credo che la sua posizione nei miei confronti abbia chiarito tutto”.

Nella stessa intervista Manuel ha raccontato di come ha conosciuto Angelica e di come sia nato l’idillio tra loro: “Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Ovviamente ho chiesto il permesso di conoscerla a suo cugino, che conosco molto bene. Mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno star tranquillo non devi avere paura di niente”.

La storia con Lulù Selassié è ormai alle spalle. Angelica Benevieri è il presente di Manuel Bortuzzo, tanto da averla difesa a spada tratta dai detrattori sui social.